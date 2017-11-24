Лучан кличуть на фільм в рамках фестивалю Європейського кіно

У Луцьку буде останній показ в рамках фестивалю Європейського кіно.Захід відбудеться у п’ятницю, 31 серпня, о 19:00 у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний узвіз, 5), де покажуть драматичний фільм «На межі».Організатори події у Луцьку, команда «Lutsk Night Cinema», обрали дану кінострічку німецько-французького виробництва через її динамічність та повчальність.Даний фільм 2017 року озвучений українською мовою.Фільм здобув декілька нагород у минулому році, зокрема премію на Каннському кінофестивалі за найкращу жіночу роль та «Золотий глобус» за найкращий іншомовний фільм.Вхід на захід є вільним.Також на показі передбачені кава-брейк, безкоштовна поліграфічна продукція від організаторів та фотозвіт.Трейлер даного фільму можна переглянути тут. Детальніше про кінопоказ та майбутні заходи можна дізнатися у спільноті організаторів події у Луцьку.