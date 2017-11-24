Лучан кличуть на фільм в рамках фестивалю Європейського кіно
Сьогодні, 21:01
У Луцьку буде останній показ в рамках фестивалю Європейського кіно.
Захід відбудеться у п’ятницю, 31 серпня, о 19:00 у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний узвіз, 5), де покажуть драматичний фільм «На межі».
Організатори події у Луцьку, команда «Lutsk Night Cinema», обрали дану кінострічку німецько-французького виробництва через її динамічність та повчальність.
Даний фільм 2017 року озвучений українською мовою.
Фільм здобув декілька нагород у минулому році, зокрема премію на Каннському кінофестивалі за найкращу жіночу роль та «Золотий глобус» за найкращий іншомовний фільм.
Вхід на захід є вільним.
Також на показі передбачені кава-брейк, безкоштовна поліграфічна продукція від організаторів та фотозвіт.
Трейлер даного фільму можна переглянути тут. Детальніше про кінопоказ та майбутні заходи можна дізнатися у спільноті організаторів події у Луцьку.
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Захід відбудеться у п’ятницю, 31 серпня, о 19:00 у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний узвіз, 5), де покажуть драматичний фільм «На межі».
Організатори події у Луцьку, команда «Lutsk Night Cinema», обрали дану кінострічку німецько-французького виробництва через її динамічність та повчальність.
Даний фільм 2017 року озвучений українською мовою.
Фільм здобув декілька нагород у минулому році, зокрема премію на Каннському кінофестивалі за найкращу жіночу роль та «Золотий глобус» за найкращий іншомовний фільм.
Вхід на захід є вільним.
Також на показі передбачені кава-брейк, безкоштовна поліграфічна продукція від організаторів та фотозвіт.
Трейлер даного фільму можна переглянути тут. Детальніше про кінопоказ та майбутні заходи можна дізнатися у спільноті організаторів події у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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