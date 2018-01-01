Школяра з Нововолинська взяли під домашній арешт за грабежі та крадіжки





Про це йдеться в ухвалі суду, пише



Неповнолітній підозрюється в тому, що в квітні він, діючи за попередньою змовою групою осіб, поблизу будинку №1 на мікрорайоні Шахтарському, вчинив напад на потерпілого та, застосовуючи фізичне насильство, обікрав його. Від ударів руками та ногами по голові та тілу чоловіка спричинив йому тілесні ушкодження у виді осаднення шкіри, гематоми в правій скроневій ділянці та на обличчі справа, забиття головного мозку правої скроневої ділянки та викрав мобільний телефон, вартістю 132 гривні.



Того ж місяця у «козлячому» парку побив чоловіка та викрав мобільний телефон, вартістю 344 гривні.



Крім того, неповнолітній підозрюється в тому, що у травні він, перебуваючи у приміщенні кімнати відпочинку санпропускника терапевтичного відділення Нововолинської ЦМЛ, із жіночої сумочки, яка стояла на дивані, намагався таємно викрасти гаманець. Його відразу ж викрили та попри це, вдалося заволодіти гаманцем та втікти.



У червні неповнолітній поблизу магазину «Вест» попросив у перехожого телефон, щоб здійснити дзвінок та втік, викравши мобільний вартістю 1683 гривні.



У разі визнання підозрюваного винуватим, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську учня однієї зі шкіл підозрюють у вчиненні серії крадіжок та грабежів. Суд призначив неповнолітньому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Про це йдеться в ухвалі суду, пише БУГ Неповнолітній підозрюється в тому, що в квітні він, діючи за попередньою змовою групою осіб, поблизу будинку №1 на мікрорайоні Шахтарському, вчинив напад на потерпілого та, застосовуючи фізичне насильство, обікрав його. Від ударів руками та ногами по голові та тілу чоловіка спричинив йому тілесні ушкодження у виді осаднення шкіри, гематоми в правій скроневій ділянці та на обличчі справа, забиття головного мозку правої скроневої ділянки та викрав мобільний телефон, вартістю 132 гривні.Того ж місяця у «козлячому» парку побив чоловіка та викрав мобільний телефон, вартістю 344 гривні.Крім того, неповнолітній підозрюється в тому, що у травні він, перебуваючи у приміщенні кімнати відпочинку санпропускника терапевтичного відділення Нововолинської ЦМЛ, із жіночої сумочки, яка стояла на дивані, намагався таємно викрасти гаманець. Його відразу ж викрили та попри це, вдалося заволодіти гаманцем та втікти.У червні неповнолітній поблизу магазину «Вест» попросив у перехожого телефон, щоб здійснити дзвінок та втік, викравши мобільний вартістю 1683 гривні.У разі визнання підозрюваного винуватим, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

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