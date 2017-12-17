У волинській колонії змагалися неповнолітні засуджені. ФОТО





Під час підготовки та проведення спортивного форуму до суддівства залучалися керівний склад Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та виховної колонії, представники служби у справах дітей, відділу молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітет Ковельської міської ради, - пише



За результатами змагань ІІІ етапу визначалася особиста і командна першість з кожного виду спорту.



Нагордження переможців супроводжувалось цікавими конкурсами, а також зустрічами засуджених із відомими спортсменами Ковельщини.



Переможцем спартакіади визначили команду групи № 1 (вихователь, капітан внутрішньої служби Колодюк Сергій Васильович, капітан Тимощук Яків).



Команду нагородили перехідним кубком, дипломом, спортивним інвентарем і солодкими призами.



Засуджені, які зайняли призові місця в особистій першості та команди-призери нагороджені медалями відповідно першого, другого та третього ступенів, грамотами, спортивним інвентарем та солодкими призами.



Переможці та призери спартакіади в особистому та командному заліках заохочені адміністрацією колонії (всього заохочених 40 вихованців).



На заході була присутня начальник служби у справах дітей Жанна Вельма, яка привітала хлопців із перемогами та подарувала солодощі учасникам змагань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Традиційно у Ковельській виховній колонії проводяться підсумкові змагання заочної Спартакіади серед неповнолітніх засуджених, яка цьогоріч є 29-ою.Під час підготовки та проведення спортивного форуму до суддівства залучалися керівний склад Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та виховної колонії, представники служби у справах дітей, відділу молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітет Ковельської міської ради, - пише Про Ковель За результатами змагань ІІІ етапу визначалася особиста і командна першість з кожного виду спорту.Нагордження переможців супроводжувалось цікавими конкурсами, а також зустрічами засуджених із відомими спортсменами Ковельщини.Переможцем спартакіади визначили команду групи № 1 (вихователь, капітан внутрішньої служби, капітан).Команду нагородили перехідним кубком, дипломом, спортивним інвентарем і солодкими призами.Засуджені, які зайняли призові місця в особистій першості та команди-призери нагороджені медалями відповідно першого, другого та третього ступенів, грамотами, спортивним інвентарем та солодкими призами.Переможці та призери спартакіади в особистому та командному заліках заохочені адміністрацією колонії (всього заохочених 40 вихованців).На заході була присутня начальник служби у справах дітей Ж, яка привітала хлопців із перемогами та подарувала солодощі учасникам змагань.

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