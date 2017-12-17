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У волинській колонії змагалися неповнолітні засуджені. ФОТО

У волинській колонії змагалися неповнолітні засуджені. ФОТО
Традиційно у Ковельській виховній колонії проводяться підсумкові змагання заочної Спартакіади серед неповнолітніх засуджених, яка цьогоріч є 29-ою.

Під час підготовки та проведення спортивного форуму до суддівства залучалися керівний склад Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та виховної колонії, представники служби у справах дітей, відділу молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітет Ковельської міської ради, - пише Про Ковель.

За результатами змагань ІІІ етапу визначалася особиста і командна першість з кожного виду спорту.

Нагордження переможців супроводжувалось цікавими конкурсами, а також зустрічами засуджених із відомими спортсменами Ковельщини.

Переможцем спартакіади визначили команду групи № 1 (вихователь, капітан внутрішньої служби Колодюк Сергій Васильович, капітан Тимощук Яків).

Команду нагородили перехідним кубком, дипломом, спортивним інвентарем і солодкими призами.

Засуджені, які зайняли призові місця в особистій першості та команди-призери нагороджені медалями відповідно першого, другого та третього ступенів, грамотами, спортивним інвентарем та солодкими призами.

Переможці та призери спартакіади в особистому та командному заліках заохочені адміністрацією колонії (всього заохочених 40 вихованців).

На заході була присутня начальник служби у справах дітей Жанна Вельма, яка привітала хлопців із перемогами та подарувала солодощі учасникам змагань.

У волинській колонії змагалися неповнолітні засуджені. ФОТО
У волинській колонії змагалися неповнолітні засуджені. ФОТО
У волинській колонії змагалися неповнолітні засуджені. ФОТО

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Теги: колонія, засуджені, фото, спорт
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