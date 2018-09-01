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Волинь - у лідерах за кількістю шкіл, де впровадили інклюзивну освіту

Волинь - у лідерах за кількістю шкіл, де впровадили інклюзивну освіту
Волинська область - серед лідерів за створенням інклюзії, область займає друге місце в Україні за кількістю шкіл, які мають інклюзивні класи.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, - повідомляє сайт Рубрика із посиланням на його прес-службу.

За словами віце-прем’єр-міністра, серед лідерів за створенням інклюзії Київська область – 148 шкіл, Волинська – 143 та Житомирська – 137 шкіл області.

“Увага до людей з особливими потребами, а головне – до дітей з інвалідністю – один з індикаторів нашої готовності бути сучасною європейською країною”, – наголосив Зубко. Загалом же в Україні понад 3 тисячі шкіл мають інклюзивні класи. В них займається 7720 дітей із особливими освітніми потребами.

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Теги: інклюзивна освіта, досупність
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