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На Донбасі загинув 20-річний військовий

На Донбасі загинув 20-річний військовий
У районі проведення Операції Об’єднаних сил 1 вересня загинув уродженець селища Славське Львівської області 20-річний Дмитро Урбанський.

У військовослужбовця залишились мама та сестра, - йдеться на сайті Львівської ОДА.

Дмитро Урбанський 25 травня 2018 року був призваний в 184-ий навчальний центр Старичі. Загинув у Калиновому Донецької області.


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Теги: Донбас, військовий, смерть
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