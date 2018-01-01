На Донбасі загинув 20-річний військовий

Дмитро Урбанський.



У військовослужбовця залишились мама та сестра, - йдеться на сайті



Дмитро Урбанський 25 травня 2018 року був призваний в 184-ий навчальний центр Старичі. Загинув у Калиновому Донецької області.





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