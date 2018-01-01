Синоптик розповіла, коли похолодає в Україні

В Україні 4 вересня буде тепла погода без опадів, послаблення спеки очікується з другої половини тижня.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикВона зазначила, що сьогодні в Україні буде малохмарно та сонячно, опадів не очікується. У південних та східних областях буде поривчастий вітер."Температура повітря на Заході 23-28 градусів, на Півдні 29-34 градуси, на решті території 25-30 градусів. Хто в Карпати - вночі подекуди 9-12 градусів", - наголосила Діденко.У Києві сьогодні буде близько 29 градусів та без опадів. Температура води в Чорному та Азовському морях становить 24-26 градусів."Послаблення спеки в Україні передбачається з другої половини тижня", - підсумувала Діденко.