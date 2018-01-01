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Синоптик розповіла, коли похолодає в Україні

Синоптик розповіла, коли похолодає в Україні
В Україні 4 вересня буде тепла погода без опадів, послаблення спеки очікується з другої половини тижня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що сьогодні в Україні буде малохмарно та сонячно, опадів не очікується. У південних та східних областях буде поривчастий вітер.

"Температура повітря на Заході 23-28 градусів, на Півдні 29-34 градуси, на решті території 25-30 градусів. Хто в Карпати - вночі подекуди 9-12 градусів", - наголосила Діденко.

У Києві сьогодні буде близько 29 градусів та без опадів. Температура води в Чорному та Азовському морях становить 24-26 градусів.

"Послаблення спеки в Україні передбачається з другої половини тижня", - підсумувала Діденко.

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Теги: синоптики, погода, спека, прогноз
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