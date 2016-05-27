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Чоловік помер після того, як його випхали з маршрутки

Чоловік помер після того, як його випхали з маршрутки
У Святошинському районі Києва чоловік помер після того, як його виштовхнули з маршрутки – загиблий вдарився головою об асфальт.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції, - пише ТСН.

До поліції повідомили, що на Великій Кільцевій лежить непритомний чоловік. На місце виїхали патрульні та медики. Врятувати постраждалого не вдалось – він помер у кареті швидкої.

Поліція опитала свідків та з'ясувалось, що на зупинці громадського транспорту у маршрутному автобусі між двома чоловіками стався конфлікт.

У результаті один із них штовхнув іншого, від чого той втратив рівновагу, випав на вулицю і вдарився головою.

Особу загиблого поки не з'ясували, а другого учасника конфлікту затримали – це 43-річний уродженець Житомирщини.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею "вбивство через необережність". Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Теги: смерть, Київ, транспорт, маршрутка
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