Чоловік помер після того, як його випхали з маршрутки
Сьогодні, 11:59
У Святошинському районі Києва чоловік помер після того, як його виштовхнули з маршрутки – загиблий вдарився головою об асфальт.
Про це повідомляє прес-служба столичної поліції, - пише ТСН.
До поліції повідомили, що на Великій Кільцевій лежить непритомний чоловік. На місце виїхали патрульні та медики. Врятувати постраждалого не вдалось – він помер у кареті швидкої.
Поліція опитала свідків та з'ясувалось, що на зупинці громадського транспорту у маршрутному автобусі між двома чоловіками стався конфлікт.
У результаті один із них штовхнув іншого, від чого той втратив рівновагу, випав на вулицю і вдарився головою.
Особу загиблого поки не з'ясували, а другого учасника конфлікту затримали – це 43-річний уродженець Житомирщини.
Правоохоронці відкрили провадження за статтею "вбивство через необережність". Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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Про це повідомляє прес-служба столичної поліції, - пише ТСН.
До поліції повідомили, що на Великій Кільцевій лежить непритомний чоловік. На місце виїхали патрульні та медики. Врятувати постраждалого не вдалось – він помер у кареті швидкої.
Поліція опитала свідків та з'ясувалось, що на зупинці громадського транспорту у маршрутному автобусі між двома чоловіками стався конфлікт.
У результаті один із них штовхнув іншого, від чого той втратив рівновагу, випав на вулицю і вдарився головою.
Особу загиблого поки не з'ясували, а другого учасника конфлікту затримали – це 43-річний уродженець Житомирщини.
Правоохоронці відкрили провадження за статтею "вбивство через необережність". Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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