Чоловік помер після того, як його випхали з маршрутки





Про це повідомляє прес-служба столичної поліції, - пише



До поліції повідомили, що на Великій Кільцевій лежить непритомний чоловік. На місце виїхали патрульні та медики. Врятувати постраждалого не вдалось – він помер у кареті швидкої.



Поліція опитала свідків та з'ясувалось, що на зупинці громадського транспорту у маршрутному автобусі між двома чоловіками стався конфлікт.



У результаті один із них штовхнув іншого, від чого той втратив рівновагу, випав на вулицю і вдарився головою.



Особу загиблого поки не з'ясували, а другого учасника конфлікту затримали – це 43-річний уродженець Житомирщини.



Правоохоронці відкрили провадження за статтею "вбивство через необережність". Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Святошинському районі Києва чоловік помер після того, як його виштовхнули з маршрутки – загиблий вдарився головою об асфальт.Про це повідомляє прес-служба столичної поліції, - пише ТСН До поліції повідомили, що на Великій Кільцевій лежить непритомний чоловік. На місце виїхали патрульні та медики. Врятувати постраждалого не вдалось – він помер у кареті швидкої.Поліція опитала свідків та з'ясувалось, що на зупинці громадського транспорту у маршрутному автобусі між двома чоловіками стався конфлікт.У результаті один із них штовхнув іншого, від чого той втратив рівновагу, випав на вулицю і вдарився головою.Особу загиблого поки не з'ясували, а другого учасника конфлікту затримали – це 43-річний уродженець Житомирщини.Правоохоронці відкрили провадження за статтею "вбивство через необережність". Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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