У Луцьку відбудеться спортивний фестиваль
Сьогодні, 19:35
З нагоди Дня фізичної культури та спорту у Луцьку відбудеться фестиваль.
Про це повідомили у луцькій мерії.
8 вересня на 33-му мікрорайоні на спортивному майданчику ЗЗСО №19 (вул. Ветеранів, 5а) відбудеться Фестиваль спорту з нагоди Дня фізичної культури та спорту України.
Початок заходу — 11.00 год.
Організатори: КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради".
Програма заходу:
- показові виступи спортсменів;
- змагання з міні-футболу;
- естафети;
- армрестлінг;
- перетягування линви;
- конкурс «Жонглер»;
- конкурс «Снайпер»;
- стрибки через скакалку.
На всіх учасників Фестивалю спорту чекають призи та подарунки.
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Про це повідомили у луцькій мерії.
8 вересня на 33-му мікрорайоні на спортивному майданчику ЗЗСО №19 (вул. Ветеранів, 5а) відбудеться Фестиваль спорту з нагоди Дня фізичної культури та спорту України.
Початок заходу — 11.00 год.
Організатори: КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради".
Програма заходу:
- показові виступи спортсменів;
- змагання з міні-футболу;
- естафети;
- армрестлінг;
- перетягування линви;
- конкурс «Жонглер»;
- конкурс «Снайпер»;
- стрибки через скакалку.
На всіх учасників Фестивалю спорту чекають призи та подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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