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У Луцьку відбудеться спортивний фестиваль

У Луцьку відбудеться спортивний фестиваль
З нагоди Дня фізичної культури та спорту у Луцьку відбудеться фестиваль.

Про це повідомили у луцькій мерії.

8 вересня на 33-му мікрорайоні на спортивному майданчику ЗЗСО №19 (вул. Ветеранів, 5а) відбудеться Фестиваль спорту з нагоди Дня фізичної культури та спорту України.

Початок заходу — 11.00 год.

Організатори: КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради".

Програма заходу:

- показові виступи спортсменів;

- змагання з міні-футболу;

- естафети;

- армрестлінг;

- перетягування линви;

- конкурс «Жонглер»;

- конкурс «Снайпер»;

- стрибки через скакалку.

На всіх учасників Фестивалю спорту чекають призи та подарунки.

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Теги: спорт, фестиваль
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