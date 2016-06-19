У Луцьку відбудеться спортивний фестиваль





Про це повідомили у луцькій мерії.



8 вересня на 33-му мікрорайоні на спортивному майданчику ЗЗСО №19 (вул. Ветеранів, 5а) відбудеться Фестиваль спорту з нагоди Дня фізичної культури та спорту України.



Початок заходу — 11.00 год.



Організатори: КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Луцької міської ради".



Програма заходу:



- показові виступи спортсменів;



- змагання з міні-футболу;



- естафети;



- армрестлінг;



- перетягування линви;



- конкурс «Жонглер»;



- конкурс «Снайпер»;



- стрибки через скакалку.



На всіх учасників Фестивалю спорту чекають призи та подарунки.

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