На фестивалі пива і м’яса лучани відриватимуться під Epolets
Сьогодні, 18:07
22 та 23 вересня, у замку Любарта відбудеться Фестиваль пива і м’яса.
Окрім гастрономічних цікавинок, для гостей приготували й музичні сюрпризи, - повідомили організатори.
Уже втретє Луцьк проводитиме осінні вихідні на щорічному Фестивалі пива і м’яса. 22 та 23 вересня у замку Любарта зберуться представники крафтових броварень та ресторатори з усієї України, щоб потішити гостей фестивалю незвичними сортами пива та закусок.
Окрім частувань, на гостей свята чекає насичена розважальна програма. Конкурси, розіграші, цікаві заходи та розваги від партнерів - далеко не повний перелік того, що чекає на відвідувачів.
А от музичною родзинкою стане гурт Epolets. Відомі музиканти кілька років поспіль були найфестивальнішим гуртом, до того, як оголосили про творчу відпустку.
Вони потішать гостей фестивалю як улюбленими хітами, так і новими композиціями.
Тож усіх поціновувачів якісної музики та цікавого дозвілля кличуть 22 та 23 вересня у Луцький замок на Фестиваль пива і м’яса.
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Окрім гастрономічних цікавинок, для гостей приготували й музичні сюрпризи, - повідомили організатори.
Уже втретє Луцьк проводитиме осінні вихідні на щорічному Фестивалі пива і м’яса. 22 та 23 вересня у замку Любарта зберуться представники крафтових броварень та ресторатори з усієї України, щоб потішити гостей фестивалю незвичними сортами пива та закусок.
Окрім частувань, на гостей свята чекає насичена розважальна програма. Конкурси, розіграші, цікаві заходи та розваги від партнерів - далеко не повний перелік того, що чекає на відвідувачів.
А от музичною родзинкою стане гурт Epolets. Відомі музиканти кілька років поспіль були найфестивальнішим гуртом, до того, як оголосили про творчу відпустку.
Вони потішать гостей фестивалю як улюбленими хітами, так і новими композиціями.
Тож усіх поціновувачів якісної музики та цікавого дозвілля кличуть 22 та 23 вересня у Луцький замок на Фестиваль пива і м’яса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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