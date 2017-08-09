вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На фестивалі пива і м’яса лучани відриватимуться під Epolets

На фестивалі пива і м’яса лучани відриватимуться під Epolets
22 та 23 вересня, у замку Любарта відбудеться Фестиваль пива і м’яса.

Окрім гастрономічних цікавинок, для гостей приготували й музичні сюрпризи, - повідомили організатори.

Уже втретє Луцьк проводитиме осінні вихідні на щорічному Фестивалі пива і м’яса. 22 та 23 вересня у замку Любарта зберуться представники крафтових броварень та ресторатори з усієї України, щоб потішити гостей фестивалю незвичними сортами пива та закусок.

Окрім частувань, на гостей свята чекає насичена розважальна програма. Конкурси, розіграші, цікаві заходи та розваги від партнерів - далеко не повний перелік того, що чекає на відвідувачів.

А от музичною родзинкою стане гурт Epolets. Відомі музиканти кілька років поспіль були найфестивальнішим гуртом, до того, як оголосили про творчу відпустку.

Вони потішать гостей фестивалю як улюбленими хітами, так і новими композиціями.

Тож усіх поціновувачів якісної музики та цікавого дозвілля кличуть 22 та 23 вересня у Луцький замок на Фестиваль пива і м’яса.

На фестивалі пива і м’яса лучани відриватимуться під Epolets

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, пиво, фудфест, анонс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан кличуть на «Культурний шейк»
Сьогодні, 18:15
На фестивалі пива і м’яса лучани відриватимуться під Epolets
Сьогодні, 18:07
Волинянин вже 15 років вирощує кавуни
Сьогодні, 17:59
«Я готовий вас захищати», – Савченко до гірників
Сьогодні, 17:30
Волинській шахті можуть відключити електрику через борги
Сьогодні, 17:23
Схожі новини
У Луцьку втретє відбудеться пивний фестиваль У Луцьку втретє відбудеться пивний фестиваль
13 серпень, 12:30
У Луцьку відбудеться Фестиваль пива і м’яса У Луцьку відбудеться Фестиваль пива і м’яса
09 серпень, 2017, 09:50
У Луцьку влаштують змагання з пивного армреслінгу У Луцьку влаштують змагання з пивного армреслінгу
28 вересень, 2016, 20:51
Лучан та гостей міста частуватимуть пивом та м'ясом Лучан та гостей міста частуватимуть пивом та м'ясом
13 вересень, 2016, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
400-2000 гривень з машини: деталі поліцейської схеми на Волині. ФОТО
04 вересень, 21:32
 1
Лучан кличуть на «Культурний шейк»
Сьогодні, 18:15
 0
На фестивалі пива і м’яса лучани відриватимуться під Epolets
Сьогодні, 18:07
 0
Під Луцьком продається/здається в оренду земельна ділянка з двома приміщеннями*
Сьогодні, 18:00
 0
Волинянин вже 15 років вирощує кавуни
Сьогодні, 17:59
 0
Медіа
відео
1/8