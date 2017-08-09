На фестивалі пива і м’яса лучани відриватимуться під Epolets

22 та 23 вересня, у замку Любарта відбудеться Фестиваль пива і м’яса.Окрім гастрономічних цікавинок, для гостей приготували й музичні сюрпризи, - повідомили організатори.Уже втретє Луцьк проводитиме осінні вихідні на щорічному Фестивалі пива і м’яса. 22 та 23 вересня у замку Любарта зберуться представники крафтових броварень та ресторатори з усієї України, щоб потішити гостей фестивалю незвичними сортами пива та закусок.Окрім частувань, на гостей свята чекає насичена розважальна програма. Конкурси, розіграші, цікаві заходи та розваги від партнерів - далеко не повний перелік того, що чекає на відвідувачів.А от музичною родзинкою стане гурт Epolets. Відомі музиканти кілька років поспіль були найфестивальнішим гуртом, до того, як оголосили про творчу відпустку.Вони потішать гостей фестивалю як улюбленими хітами, так і новими композиціями.Тож усіх поціновувачів якісної музики та цікавого дозвілля кличуть 22 та 23 вересня у Луцький замок на Фестиваль пива і м’яса.