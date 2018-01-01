У Луцьку знесуть дитмайданчик біля «Мадагаскару»





Про це повідомляє



Нагадаємо, лучани неодноразово просили відремонтувати аварійний дитячий ігровий комплекс на проспекті Молоді біля кафе «Мадагаскар».



Порозумітися із підприємцями, які звели майданчик, міській владі не вдалося.



Тож після перевірки дитмайданчика прийняли рішення про його демонтаж та подальше встановлення нового дитячого ігрового комплексу за кошти міського бюджету.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дитячий ігровий комплекс біля кафе «Мадагаскар», розташований на проспекті Молоді в Луцьку, демонтують.Про це повідомляє Конкурент Нагадаємо, лучани неодноразово просили відремонтуватина проспекті Молоді біля кафе «Мадагаскар».Порозумітися із підприємцями, які звели майданчик, міській владі не вдалося.Тож після перевірки дитмайданчика прийняли рішення про його демонтаж та подальше встановлення нового дитячого ігрового комплексу за кошти міського бюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію