У Луцьку знесуть дитмайданчик біля «Мадагаскару»
Сьогодні, 21:52
Дитячий ігровий комплекс біля кафе «Мадагаскар», розташований на проспекті Молоді в Луцьку, демонтують.
Про це повідомляє Конкурент.
Нагадаємо, лучани неодноразово просили відремонтувати аварійний дитячий ігровий комплекс на проспекті Молоді біля кафе «Мадагаскар».
Порозумітися із підприємцями, які звели майданчик, міській владі не вдалося.
Тож після перевірки дитмайданчика прийняли рішення про його демонтаж та подальше встановлення нового дитячого ігрового комплексу за кошти міського бюджету.
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Про це повідомляє Конкурент.
Нагадаємо, лучани неодноразово просили відремонтувати аварійний дитячий ігровий комплекс на проспекті Молоді біля кафе «Мадагаскар».
Порозумітися із підприємцями, які звели майданчик, міській владі не вдалося.
Тож після перевірки дитмайданчика прийняли рішення про його демонтаж та подальше встановлення нового дитячого ігрового комплексу за кошти міського бюджету.
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