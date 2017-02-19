Через відсутність освітлення мешканці вулиці в Луцьку повертаються вночі навпомацки
Сьогодні, 11:57
У Луцьку скаржаться на відсутність освітлення після 23:00 на вулиці Кольова.
Про це на платформі "Відкрите місто" написав Володимир Бельгес.
"Вже більше двох місяців не освітлюється вулиця Кольцова після 23 год. Чому люди повинні ходити навпомацки? Багато хто вертається ввечері, а освітлення немає, прошу терміново вирішити питання, в іншому випадку будемо звертатись в міську раду, прокуратуру і т.д.", - йдеться у дописі.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав Володимир Бельгес.
"Вже більше двох місяців не освітлюється вулиця Кольцова після 23 год. Чому люди повинні ходити навпомацки? Багато хто вертається ввечері, а освітлення немає, прошу терміново вирішити питання, в іншому випадку будемо звертатись в міську раду, прокуратуру і т.д.", - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
На вулицях Ярощука і Будівельників така ж ситуація
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