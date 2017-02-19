Через відсутність освітлення мешканці вулиці в Луцьку повертаються вночі навпомацки

У Луцьку скаржаться на відсутність освітлення після 23:00 на вулиці Кольова.Про це на платформі "Відкрите місто" написав"Вже більше двох місяців не освітлюється вулиця Кольцова після 23 год. Чому люди повинні ходити навпомацки? Багато хто вертається ввечері, а освітлення немає, прошу терміново вирішити питання, в іншому випадку будемо звертатись в міську раду, прокуратуру і т.д.", - йдеться у дописі.