Dj-парад на День міста у «Промені»*
Сьогодні, 12:54
8 вересня з нагоди святкування Дня міста на площі РЦ «Промінь» відбудеться Dj-парад від Ring Dj Cafe з діджеями: Avecarnival, Phobos, Shmell’, Paradox та Semlycorn та танці від Stylez Studio.
Будуть розіграші з подарунками та розважальна програма.
А о 19:00 у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» продовження з діджеями FRN, MASH, DUSTIN, FAMOUS та смачною їжею.
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Будуть розіграші з подарунками та розважальна програма.
А о 19:00 у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» продовження з діджеями FRN, MASH, DUSTIN, FAMOUS та смачною їжею.
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