Dj-парад на День міста у «Промені»*





Будуть розіграші з подарунками та розважальна програма.



А о 19:00 у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» продовження з діджеями FRN, MASH, DUSTIN, FAMOUS та смачною їжею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 вересня з нагоди святкування Дня міста на площі РЦ «Промінь» відбудеться Dj-парад від Ring Dj Cafe з діджеями: Avecarnival, Phobos, Shmell’, Paradox та Semlycorn та танці від Stylez Studio.Будуть розіграші з подарунками та розважальна програма.А о 19:00 у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» продовження з діджеями FRN, MASH, DUSTIN, FAMOUS та смачною їжею.

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