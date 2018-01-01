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Dj-парад на День міста у «Промені»*

Dj-парад на День міста у «Промені»*
8 вересня з нагоди святкування Дня міста на площі РЦ «Промінь» відбудеться Dj-парад від Ring Dj Cafe з діджеями: Avecarnival, Phobos, Shmell’, Paradox та Semlycorn та танці від Stylez Studio.

Будуть розіграші з подарунками та розважальна програма.

А о 19:00 у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» продовження з діджеями FRN, MASH, DUSTIN, FAMOUS та смачною їжею.

Dj-парад на День міста у «Промені»*
Dj-парад на День міста у «Промені»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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