У Луцькій музичній школі №2 відремонтували перший поверх. ФОТО

У Луцькій музичній школі №2 завершили капітальний ремонт коридорів на 1 поверсі.Комплекс робіт із капітального ремонту 1 поверху у цьому закладі розпочався 2017-го року. Цьогоріч, окрім ремонту коридорів, встановили звукоізоляційні двері та нове освітлення, змонтували підвісну стелю, плитку на підлогу, - повідомили у луцькій мерії.Загальна вартість робіт - 900 тисяч гривень, спрямованих із бюджету міста.Як розповів директор закладу, підрядники виконували роботу якісно, на совість. Як результат - приємні враження та відгуки учнів музичної школи та їхніх батьків.“Завдяки підтримці міської влади та депутатського корпусу 1 поверх приміщення музичної школи, збудованої 30 років тому, набув оновленого вигляду. Також хочеться подякувати фірмі-підряднику та будівельникам за те, що до 1 вересня ми встигли завершити роботи. Тож новий навчальний рік маленькі музиканти та їх викладачі проведуть у комфортних умовах”, - зазначив він.Також у коридорах 1 поверху замінять стільці. А в наступні роки у цьому закладі проведуть ремонт другого поверху та паркану, який також потребує ремонту.Загалом у Луцькій музичній школі №2 навчається 500 дітей. Цьогоріч учнівський колектив поповнило 65 учнів.Навчання проводиться за шести- та восьмирічною програмою. За роки навчання учні отримують підготовку за обраною спеціальністю, додатковим інструментом, колективним музикуванням та з музично-теоретичних дисциплін.В школі діють творчі колективи: симфонічний оркестр, оркестр народних інструментів, духовий, камерний, ансамблі скрипалів та бандуристів, ансамбль народної музики "Жарт".