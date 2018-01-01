Волинянка показала, як на озері підростали семеро лебедят





Про це пише



На світлинах видно, як підросли лебедята протягом літа. Вперше Лариса Демакова побачила лебедину пару з малюками 19 липня на озері Люцимер.



Згодом зустрілася з ними на озері 30 липня.



А вже останні фото з лебединим сімейством вдалося зробити на початку вересня.



«Вони виросли!» - захоплено ділиться жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом літа жителька Шацька Лариса Демакова знімкувала пару лебедій із сімома лебедятами на озері Люцимер.Про це пише Район.Шацьк На світлинах видно, як підросли лебедята протягом літа. Вперше Лариса Демакова побачила лебедину пару з малюками 19 липня на озері Люцимер.Згодом зустрілася з ними на озері 30 липня.А вже останні фото з лебединим сімейством вдалося зробити на початку вересня.«Вони виросли!» - захоплено ділиться жінка.

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