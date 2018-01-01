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Волинянка показала, як на озері підростали семеро лебедят

Волинянка показала, як на озері підростали семеро лебедят
Протягом літа жителька Шацька Лариса Демакова знімкувала пару лебедій із сімома лебедятами на озері Люцимер.

Про це пише Район.Шацьк.

На світлинах видно, як підросли лебедята протягом літа. Вперше Лариса Демакова побачила лебедину пару з малюками 19 липня на озері Люцимер.
Волинянка показала, як на озері підростали семеро лебедят

Згодом зустрілася з ними на озері 30 липня.
Волинянка показала, як на озері підростали семеро лебедят

А вже останні фото з лебединим сімейством вдалося зробити на початку вересня.

«Вони виросли!» - захоплено ділиться жінка.
Волинянка показала, як на озері підростали семеро лебедят
Волинянка показала, як на озері підростали семеро лебедят
Волинянка показала, як на озері підростали семеро лебедят


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Теги: лебеді, Люцимер
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