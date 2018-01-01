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У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО

У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО
У Луцьку чорний легковик зіткнувся з Volkswagen.

Про це Максим Гарбарук повідомив у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».

Зазначили, що аварія трапилася на вулиці Гордіюк.

Автомобілі зазначили незначних механічних ушкоджень.
У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО
У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО
У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО
У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, Луцьк, Гордіюк
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