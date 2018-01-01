У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО





Про це Максим Гарбарук повідомив у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».



Зазначили, що аварія трапилася на вулиці Гордіюк.



Автомобілі зазначили незначних механічних ушкоджень.



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