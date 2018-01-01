У Луцьку легковик врізався у мінівен. ФОТО
Сьогодні, 11:28
У Луцьку чорний легковик зіткнувся з Volkswagen.
Про це Максим Гарбарук повідомив у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».
Зазначили, що аварія трапилася на вулиці Гордіюк.
Автомобілі зазначили незначних механічних ушкоджень.
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Про це Максим Гарбарук повідомив у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».
Зазначили, що аварія трапилася на вулиці Гордіюк.
Автомобілі зазначили незначних механічних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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