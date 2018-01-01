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Луцькі патрульні допомогли пенсіонерці, яка отримала травму у власній квартирі. ФОТО. ВІДЕО

Луцькі патрульні допомогли пенсіонерці, яка отримала травму у власній квартирі. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку в районі ЛПЗ патрульні поліцейські допомогли жінці, яка впала у квартирі.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Зазначають, що інцидент трапився ще 1 серпня.

На службу 102 надійшло повідомлення, що жінка, очевидно, потребує допомоги, а квартира зачинена. Інспектори повідомили про подію медиків і рятувальників: ішлось про те, аби за допомогою останніх відтиснути двері та потрапити всередину.

«Професійне чуття підказувало, що з громадянкою справді щось не так. І це підтвердилось. Вона послизнулась, впала і отримала перелом стегнової кістки. Свідомості не втрачала. Ми повідомили про це рідних, а жінку допомогли віднести у швидку», - пригадує той день інспектор Патрульної поліції Волині Ігор.

Наразі жінка перебуває вдома, вона охайна і доглянута рідними. Незважаючи на хвороби і ІІ групу інвалідності, незважаючи на те, що нині ще не може пересуватись, все одно усміхається та радіє життю.

«... наш інспектор, який опрацьовував даний виклик понад місяць тому, відвідав 72-річну пані Лесю, яка мешкає в районі ДПЗ. Жінці з дня на день мають зняти гіпс з ноги.

Побачивши Ігоря, пенсіонерка засяяла. Вона висловила вдячність патрульним, медикам і рятувальникам за допомогу, побажала міцного здоров’я, сказала, що якби не їхні злагоджені дії того дня, все могло б закінчитись трагічно...», – йдеться у дописі.
Луцькі патрульні допомогли пенсіонерці, яка отримала травму у власній квартирі. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: поліція, Луцьк, інцидент
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