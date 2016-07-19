Волинські шахтарі призупинили страйк
Сьогодні, 12:35
Колектив шахти №9 «Нововолинська», який чотири дні страйкував через невиплату зарплат, вирішив тимчасово приступити до роботи.
Про це повідомляє БУГ.
Нагадаємо, 3-го вересня гірники шахти №9 відмовилися приступати до роботи, вимагаючи виплатити заробітну плату за липень та серпень.
Ввечері 6-го вересня шахтарям «Бужанської» почали надходити кошти – 25% заробітної плати за липень.
Голова незалежної профспілки шахти №9 Василь Гура повідомив, що працівникам 9-ї кошти не виплатили.
“Тимчасово починаємо працювати, та в понеділок, 10-го вересня, знову йдемо у «Волиньвугілля», – сказав Гура.
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Про це повідомляє БУГ.
Нагадаємо, 3-го вересня гірники шахти №9 відмовилися приступати до роботи, вимагаючи виплатити заробітну плату за липень та серпень.
Ввечері 6-го вересня шахтарям «Бужанської» почали надходити кошти – 25% заробітної плати за липень.
Голова незалежної профспілки шахти №9 Василь Гура повідомив, що працівникам 9-ї кошти не виплатили.
“Тимчасово починаємо працювати, та в понеділок, 10-го вересня, знову йдемо у «Волиньвугілля», – сказав Гура.
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