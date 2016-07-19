Волинські шахтарі призупинили страйк





Про це повідомляє



Нагадаємо,



Ввечері 6-го вересня шахтарям «Бужанської» почали надходити кошти – 25% заробітної плати за липень.



Голова незалежної профспілки шахти №9 Василь Гура повідомив, що працівникам 9-ї кошти не виплатили.



“Тимчасово починаємо працювати, та в понеділок, 10-го вересня, знову йдемо у «Волиньвугілля», – сказав Гура.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колектив шахти №9 «Нововолинська», який чотири дні страйкував через невиплату зарплат, вирішив тимчасово приступити до роботи.Про це повідомляє БУГ Нагадаємо, 3-го вересня гірники шахти №9 відмовилися приступати до роботи, вимагаючи виплатити заробітну плату за липень та серпень.Ввечері 6-го вересня шахтарям «Бужанської» почали надходити кошти – 25% заробітної плати за липень.Голова незалежної профспілки шахти №9повідомив, що працівникам 9-ї кошти не виплатили.“Тимчасово починаємо працювати, та в понеділок, 10-го вересня, знову йдемо у «Волиньвугілля», – сказав Гура.

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