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Волинські шахтарі призупинили страйк

Волинські шахтарі призупинили страйк
Колектив шахти №9 «Нововолинська», який чотири дні страйкував через невиплату зарплат, вирішив тимчасово приступити до роботи.

Про це повідомляє БУГ.

Нагадаємо, 3-го вересня гірники шахти №9 відмовилися приступати до роботи, вимагаючи виплатити заробітну плату за липень та серпень.

Ввечері 6-го вересня шахтарям «Бужанської» почали надходити кошти – 25% заробітної плати за липень.

Голова незалежної профспілки шахти №9 Василь Гура повідомив, що працівникам 9-ї кошти не виплатили.

“Тимчасово починаємо працювати, та в понеділок, 10-го вересня, знову йдемо у «Волиньвугілля», – сказав Гура.


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Теги: шахта, Нововолинськ, страйк
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