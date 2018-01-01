На Волині двоє дівчат розмалювали пам'ятники та смітники. ФОТО





Про це міський голова Петро Саганюк розповів під час сесії, 7-го вересня, пише



Хуліганами виявилися дві дівчини. Їх зафіксували міські камери відеоспостереження. На записах видно, як «художниці» малюють.



Відомо ще й той факт, що дівчата цілеспрямовано йшли із центральної площі до парку «Слов’янський» і після того, як залишили напис на «Креативній галявині», повернулися.



Вдалося з’ясувати, що дівчата – учениці 4-го курсу педадогічного коледжу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 5 на 6 вересні двоє студенток у Володимирі-Волинському розмалювали частину пам’ятників, смітників та стін будинків.Про це міський головарозповів під час сесії, 7-го вересня, пише БУГ Хуліганами виявилися дві дівчини. Їх зафіксували міські камери відеоспостереження. На записах видно, як «художниці» малюють.Відомо ще й той факт, що дівчата цілеспрямовано йшли із центральної площі до парку «Слов’янський» і після того, як залишили напис на «Креативній галявині», повернулися.Вдалося з’ясувати, що дівчата – учениці 4-го курсу педадогічного коледжу.

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