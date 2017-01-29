Луцький фотограф закликав зберегти унікальний будинок у центрі міста

Віктор Чухрай закликав вберегти від руйнації будинок на вулиці Лесі Українки.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"До Дня Луцька. Луцьк - туристичний? Шедеври архітектури, які не помічають архітектори і відповідні служби. Ми втрачаємо їх на очах. Унікальний будинок на вулиці Лесі Українки відразу біля ЦНАПу. В такому стані він ще перебував у 2005 роцІ і тоді вже потребував реставрації. Теперішній стан іще жахливіший.. Можна подивитись. Можливо замість гучних гулянок, парадів, і замощення міста бруківкою де треба і не треба, частину коштів варто б направити на порятунок шедеврів? У нас їх лишились одиниці", - йдеться у дописі.



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Нагадаємо, у Луцьку





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