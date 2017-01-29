вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький фотограф закликав зберегти унікальний будинок у центрі міста

Луцький фотограф закликав зберегти унікальний будинок у центрі міста
Луцький фотограф Віктор Чухрай закликав вберегти від руйнації будинок на вулиці Лесі Українки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"До Дня Луцька. Луцьк - туристичний? Шедеври архітектури, які не помічають архітектори і відповідні служби. Ми втрачаємо їх на очах. Унікальний будинок на вулиці Лесі Українки відразу біля ЦНАПу. В такому стані він ще перебував у 2005 роцІ і тоді вже потребував реставрації. Теперішній стан іще жахливіший.. Можна подивитись. Можливо замість гучних гулянок, парадів, і замощення міста бруківкою де треба і не треба, частину коштів варто б направити на порятунок шедеврів? У нас їх лишились одиниці", - йдеться у дописі.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: На центральній вулиці Луцька - небезпечні балкони. ФОТО

Нагадаємо, у Луцьку скаржаться на неякісно виконаний ремонт на вулиці Лесі Українки.

Луцький фотограф закликав зберегти унікальний будинок у центрі міста
Луцький фотограф закликав зберегти унікальний будинок у центрі міста
Луцький фотограф закликав зберегти унікальний будинок у центрі міста
Луцький фотограф закликав зберегти унікальний будинок у центрі міста

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: архітектура, центр, Луцьк, історія, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські віпи «знайшли» своїх мультяшних двійників. ФОТО
Сьогодні, 17:35
Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
Сьогодні, 17:21
Луцький фотограф закликав зберегти унікальний будинок у центрі міста
Сьогодні, 17:11
Тут не може бути поділу на «своїх» і «чужих», – волинський пастор про відмову священика МП ховати дитину
Сьогодні, 16:47
У Луцьку декілька місяців не ремонтують бруківку. ФОТО
Сьогодні, 16:46
Схожі новини
Створили історико-архітектурний опорний план Луцька Створили історико-архітектурний опорний план Луцька
29 січень, 2017, 20:19
40 малюнків Луцька до появи фотоапарата 40 малюнків Луцька до появи фотоапарата
06 листопад, 2014, 10:01
«Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО «Це імітація роботи», – лучанин про ремонт центральної вулиці міста. ФОТО
Сьогодні, 15:57
У Луцьку обмежать рух центральними вулицями У Луцьку обмежать рух центральними вулицями
Сьогодні, 08:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять підсунути дорожній знак, бо його не видно водіям
Сьогодні, 18:26
 0
Додому не дійшла: у Луцьку зникла дівчина
Сьогодні, 18:19
 0
ПриватБанк повертає волинянам гроші за QR-оплати*
Сьогодні, 18:15
 0
Давайте «раздражительниє фактори» будемо прибирати, – волинський депутат про червоно-чорний прапор
Сьогодні, 18:10
 0
У Луцьку на Рівненській – аварія
Сьогодні, 17:52
 0
Медіа
відео
1/8