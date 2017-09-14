Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
Сьогодні, 17:21
Луцький фотограф Віктор Петрук оприлюднив вражаючу серію світлин міста.
На його фото - краєвиди міста, визначні пам'ятки Луцька, святині, центральні вулиці та усім знайомі вузенькі вулиці Старого міста.
Знімки Віктор оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
"Lutsk. Ukraine. My hometown, my home country", - написав фотограф.
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На його фото - краєвиди міста, визначні пам'ятки Луцька, святині, центральні вулиці та усім знайомі вузенькі вулиці Старого міста.
Знімки Віктор оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
"Lutsk. Ukraine. My hometown, my home country", - написав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Нормальный фотомастер. Респект!
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