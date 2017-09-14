Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць

Віктор Петрук оприлюднив вражаючу серію світлин міста.



На його фото - краєвиди міста, визначні пам'ятки Луцька, святині, центральні вулиці та усім знайомі вузенькі вулиці Старого міста.



Знімки Віктор оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.



"Lutsk. Ukraine. My hometown, my home country", - написав фотограф.





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