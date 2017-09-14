вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць

Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
Луцький фотограф Віктор Петрук оприлюднив вражаючу серію світлин міста.

На його фото - краєвиди міста, визначні пам'ятки Луцька, святині, центральні вулиці та усім знайомі вузенькі вулиці Старого міста.

Знімки Віктор оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"Lutsk. Ukraine. My hometown, my home country", - написав фотограф.

Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Віктор Петрук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нормальный фотомастер. Респект!
Відповісти
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Моторошна автотроща на Прикарпатті: загинули діти
Сьогодні, 17:50
Волинські віпи «знайшли» своїх мультяшних двійників. ФОТО
Сьогодні, 17:35
Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
Сьогодні, 17:21
Луцький фотограф закликав зберегти унікальний будинок у центрі міста
Сьогодні, 17:11
Тут не може бути поділу на «своїх» і «чужих», – волинський пастор про відмову священика МП ховати дитину
Сьогодні, 16:47
Схожі новини
Луцький фотограф показав чарівні фото яблуневого цвіту Луцький фотограф показав чарівні фото яблуневого цвіту
27 квітень, 12:32
Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу» Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»
12 січень, 21:15
Луцький фотограф показав дивовижні фото світанку Луцький фотограф показав дивовижні фото світанку
14 вересень, 2017, 13:46
Весна в об'єктиві луцького фотографа: вражаючі світлини Весна в об'єктиві луцького фотографа: вражаючі світлини
30 травень, 2017, 14:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять підсунути дорожній знак, бо його не видно водіям
Сьогодні, 18:26
 0
Додому не дійшла: у Луцьку зникла дівчина
Сьогодні, 18:19
 0
ПриватБанк повертає волинянам гроші за QR-оплати*
Сьогодні, 18:15
 0
Давайте «раздражительниє фактори» будемо прибирати, – волинський депутат про червоно-чорний прапор
Сьогодні, 18:10
 0
У Луцьку на Рівненській – аварія
Сьогодні, 17:52
 0
Медіа
відео
1/8