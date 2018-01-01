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Посеред Луцька у кінці 70-х здіймалися літаки. РЕТРОФОТО

Посеред Луцька у кінці 70-х здіймалися літаки. РЕТРОФОТО
У Луцьку у кінці 70-х років на місці, де зараз розташований гіпермаркет "Там-Там", злітав Ан-2.

Архівною світлиною поділився фотограф Віктор Чухрай у Facebook.

"Один з найцікавіших слайдів з кінця 70-х. На місці "Там-Таму" злітає знаменитий Ан-2, а за ним відкривається чудова панорама нашого нового Луцька, що будується", - зауважив він.
Посеред Луцька у кінці 70-х здіймалися літаки. РЕТРОФОТО

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Теги: Луцьк, ретрофото
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