Луцьк святковий: як центр причепурився до відзначення Дня міста. ФОТО

Центр Луцька до святкування свого 933-го Дня народження обгорнувся синьо-жовтими прапорами, а у рамках Мистецької вулиці стенди розповідають про віхи історії міста та постатей, які його прославляли.Центральна пішохідна вулиця Лесі Українки перетворилася ніби у виставкову залу: на початку вулиці на перехожих із портретів дивлять відомі історичні постаті, які мали стосунок до розвитку Луцька. Тут і суворий Роман Мстиславович, і таємнича Галшка Гулевичівна, і така рідна Леся Українка.Перехожі раз-у-раз зупиняються, аби почитати інформацію на стендах, яка розповідає про вклад постатей в долю міста.Трохи далі, від перетину із вулицею Кривий Вал, розставлені стенди «Луцьк. Віхи історії». На них розміщені довідки про історичні події у Луцьку, а також роль міста, наприклад, в іконописі тощо.На будинках на вулиці повивішували синь-жовті прапори, які майоріють у такт поривам вітру.На Театральному майдані розгорнувся ярмарок. Тут продають вишиваний одяг, глиняні вибори, дерев’яні дрібнички, прикраси із каміння та бісеру, оригінальні магнітики, ляльки-мотанки та інші сувеніри.Навпроти розмістилися пасічники, які частують солодкими волинськими медами.Та чи не найбільше людей «крутилося» біля яскравого містечка, яке розкинулося поблизу переходу до універмагу «Луцьк». Тут облаштували творчу зону для лучан, аби вони могли випробувати свої таланти.«Це вже вдруге до Дня міста ми проводимо акцію «Творча територія. Луцька художня школа. Тобто для усіх бажаючих, для всіх містян ми даємо можливість проявити свої творчі ініціативи в образотворчому мистецтві та висловити свої почуття до Луцька та України», - розповів директор художньої школиНайбільше творча територія захопила малюків – вони залюбки ліпили із пластиліну, робили витинанки та малювали під пильним оком вчителів із художньої школи.Старші діти малювали Луцьк, а дорослі залюбки спостерігали за процесом та розглядали роботи із виставки, яка нещодавно відбулася у художній школі.