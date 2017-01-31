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«Волинь» розгромно поступилася львів'янам

«Волинь» розгромно поступилася львів'янам
У товариському футбольному протистоянні футболісти з "Волині поступилися колегам із ФК "Львів" із рахунком 0:4.

В першому таймі за фактично рівної гри львів’янам вдалося забити швидкий гол – Бруно Дуарте замкнув простріл зі штрафного з правого флангу та переправив «кулястого» у ближній кут воріт Віталія Неділька – 0:1, - йдеться на офіційному сайті клубу.

Волиняни не відсиджувались у захисті та намагалися атакувати у відповідь, однак ударам не вистачало точності, як і вирішальним передачам на атакувальних гравців. А вже на 19-й хвилині ми могли пропускати вдруге – Віталій Неділько «завалив» у власній карній зоні гравця гостей, однак героїчно виправив свою помилку, відбивши пенальті від Сергія Вороніна. Зрівняти рахунок у волинян могли Міха Горопевшек та Ігор Карпенко, які після флангових подач вигравали верхові дуелі у захисників «Львова» та пробивали по воротах головою – їх удари трохи розходилися з площиною воріт. А от львів’яни черговий стандарт використали: після навісу з кутового прапорця на лівому фланзі влучний удар головою вдався Жонатану – 0:2. З таким рахунком команди і пішли на перерву гри.

У «антракті» Андрій Тлумак зробив декілька замін, а забити вдалося знову гостям: після прострілу з правого флангу другим голом в матчі відзначився Бруно Дуарте. Волиняни не відмовляли у бажанні йти вперед і забивати, однак м’яч просто вислизав із ніг «хрестоносців» – це був дійсно не їх день. Під завершення поєдинку уже Олександр Воробей пропустив ще один гол після «дуелі» з Вадимом Янчаком. 0:4 – прикра поразка на свято міста Луцька, яка, утім, має лише по-спортивному розізлити хлопців перед наступною грою чемпіонату України із «Балканами».

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Теги: Волинь, футбол, матч
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