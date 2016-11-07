«Фіолет» пройшов на «X-фактор». ВІДЕО

Сергій Мартинюк, пройшов у наступний етап шоу «X-фактор».



Відбувся відбір 8 вересня, пише



Музиканти виконали пісню «П’яні мости». Це вже друга спроба гурту потрапити на шоу. Вона виявилась вдалою: хлопці отримали чотири «так» від суддів проекту – Андрія Данилка, Насті Каменських, Дмитра Шурова та Олега Винника.



«Зараз цю пісню якщо дати Насті (Насті Каменських – Авт.), в такому попсовому плані заспівати, вона буде хітярою», – сказав суддя Олег Винник. – Мені подобається така потужна енергетика, бомба!»



Перед виступом вокаліст гурту Сергій Мартинюк з Луцька розповів, чому попрощався із попередньою командою:



«На той момент після «Х-фактора» я вже жив більше як рік в Києві. При чому, мені доводилось розриватись на два міста. Хлопці в Луцьку все більше обживались своїми побутовими речами: діти народжуються, квартири, ремонти, автомобілі...



Я розумів: далі не буде руху, не буде нічого, якщо в Києві в мене не буде команди, яка буде жити цим так, як живу цим я. Як мені давалась важко та розмова, коли я тремтячим голосом і сльози чуть на очі не стали я їм розказував: «Хлопці, я змушений з вами попрощатися, бо мушу далі рухатися».



До слова, це вже 9-й сезон «Х-фактору».



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