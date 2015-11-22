Чоловік, який постраждав у кривавій аварії в Одесі, перебуває на межі життя та смерті. ФОТО





Про це йдеться в сюжеті програми



Ще один потерпілий – курсант – з переломами обох ніг перебуває у військовому шпиталі.



Нагадаємо, аварія в Одесі сталася 8 вересня, близько 21 години. BMW на шаленій швидкості вискочив на перехрестя на червоне світло, зіштовхнувся з іншою машиною та вилетів на узбіччя, де стояли перехожі.



Від удару на місці загинуло двоє - 56-річна жінка та 52-річний чоловік, а також шестеро людей отримали травми, зокрема і водій.



Водієм автомобіля, що спричинив ДТП, виявився відомий місцевий вуличний гонщик. Він особливо не постраждав. Чоловіка вже затримали правоохоронці. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід.



"Підозрюваний зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зранку одразу звертаємося до суду з клопотанням про тримання під вартою без альтернативи застави", – зазначила речник прокуратури Одеської області Інна Верба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі сталася моторошна ДТП. Медики продовжують рятувати найтяжчого постраждалого – у чоловіка часткова ампутація передпліччя, політравма та травматичний шок.Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок Ще один потерпілий – курсант – з переломами обох ніг перебуває у військовому шпиталі.Нагадаємо,. BMW на шаленій швидкості вискочив на перехрестя на червоне світло, зіштовхнувся з іншою машиною та вилетів на узбіччя, де стояли перехожі., а також шестеро людей отримали травми, зокрема і водій.Водієм автомобіля, що спричинив ДТП, виявився відомий місцевий вуличний гонщик. Він особливо не постраждав. Чоловіка вже затримали правоохоронці. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід."Підозрюваний зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зранку одразу звертаємося до суду з клопотанням про тримання під вартою без альтернативи застави", – зазначила речник прокуратури Одеської області

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