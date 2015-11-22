Чоловік, який постраждав у кривавій аварії в Одесі, перебуває на межі життя та смерті. ФОТО
Сьогодні, 08:53
В Одесі сталася моторошна ДТП. Медики продовжують рятувати найтяжчого постраждалого – у чоловіка часткова ампутація передпліччя, політравма та травматичний шок.
Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
Ще один потерпілий – курсант – з переломами обох ніг перебуває у військовому шпиталі.
Нагадаємо, аварія в Одесі сталася 8 вересня, близько 21 години. BMW на шаленій швидкості вискочив на перехрестя на червоне світло, зіштовхнувся з іншою машиною та вилетів на узбіччя, де стояли перехожі.
Від удару на місці загинуло двоє - 56-річна жінка та 52-річний чоловік, а також шестеро людей отримали травми, зокрема і водій.
Водієм автомобіля, що спричинив ДТП, виявився відомий місцевий вуличний гонщик. Він особливо не постраждав. Чоловіка вже затримали правоохоронці. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід.
"Підозрюваний зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зранку одразу звертаємося до суду з клопотанням про тримання під вартою без альтернативи застави", – зазначила речник прокуратури Одеської області Інна Верба.
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Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
Ще один потерпілий – курсант – з переломами обох ніг перебуває у військовому шпиталі.
Нагадаємо, аварія в Одесі сталася 8 вересня, близько 21 години. BMW на шаленій швидкості вискочив на перехрестя на червоне світло, зіштовхнувся з іншою машиною та вилетів на узбіччя, де стояли перехожі.
Від удару на місці загинуло двоє - 56-річна жінка та 52-річний чоловік, а також шестеро людей отримали травми, зокрема і водій.
Водієм автомобіля, що спричинив ДТП, виявився відомий місцевий вуличний гонщик. Він особливо не постраждав. Чоловіка вже затримали правоохоронці. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід.
"Підозрюваний зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зранку одразу звертаємося до суду з клопотанням про тримання під вартою без альтернативи застави", – зазначила речник прокуратури Одеської області Інна Верба.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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