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У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО

У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія.

Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Влад Морозовський.

«Ранок на Рівненській. Знову ж ДТП», – пише автор.

Зіткнулися два автомобілі Volkswagen Golf.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Рівненська
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