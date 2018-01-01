У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Влад Морозовський.



«Ранок на Рівненській. Знову ж ДТП», – пише автор.



Зіткнулися два автомобілі Volkswagen Golf.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



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