У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 09:18
У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія.
Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Влад Морозовський.
«Ранок на Рівненській. Знову ж ДТП», – пише автор.
Зіткнулися два автомобілі Volkswagen Golf.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
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Про це у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька» повідомив Влад Морозовський.
«Ранок на Рівненській. Знову ж ДТП», – пише автор.
Зіткнулися два автомобілі Volkswagen Golf.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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