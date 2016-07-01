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Як волинські водії з жахливими дорогами борються. ВІДЕО

Як волинські водії з жахливими дорогами борються. ВІДЕО
У Луцьку боротьбу з ямами на вулицях водії взяли у свої руки. Як спосіб впливу на дорожні служби, активісти використовують закон і поліцію.

Про це йдеться у сюжеті ICTV.

Щойно помітивши проблемну ділянку шляху, викликають поліцію, аби зафіксувати вибоїни та змусити комунальників відремонтувати дорогу. На це вони мають тиждень. Якщо не встигають – справу передають до суду. І помітили – дороги дійсно почали латати.

«12 сантиметрів глибина ями, з гострими краями. Тобто, при попаданні в таку яму можна без колеса залишитися легко», – кажуть активісти.

І такими вибоїнами вкрита дорога на частині вулиці Комунальній, що у селищі Ківерці. Замість того, аби заасфальтувати ями, комунальники засипають щебенем, і тим самим провокують аварії.

«Засипають щебьонкою і смолою, дуже жахливо. Мене ледве не викинуло з траси», – розповів один із водіїв.

А далі – ще гірше. Ця дорога веде до Рожища, а там хоч на танк пересідай, бідкаються водії.

Тепер тут не ходить навіть маршрутка, якою люди їздили на роботу та навчання в сусіднє місто. Терпець водіям увірвався. Активісти, помітивши глибокі вибоїни, телефонують у поліції.

Поліція не забарилася, адже до таких викликів вже звикли. Беруться фіксувати ями та малювати схеми, аби потім скласти постанови на несумлінних власників цієї ділянки дороги.

«Будуть притягатися до відповідальності і буде накладений на них штраф – 1020 гривень. Аварійність зростає. Людина хоче об'їхати яму, вона виляє вліво, а назустріч їде автомобіль. Може бути ДТП», – розповів інспектор патрульної поліції Ігор Наумчук.

Тепер у місцевих комунальників є тиждень, абиліквідувати ямковість, окрім того, що сплатять штраф. Якщо не встигнуть або проігнорують, – матеріали передадуть до суду.

«Хтось думає, що ми їх "кошмаримо". Ні, ми їм допомагаємо, щоб вони працювали», – розповів активіст Рустам Елмурадов.

Активісти збираються раз на тиждень після роботи та проводять своє обстеження стану доріг. Такий метод співпраці з поліцією дієвий, адже найпроблемніші ділянки таки відремонтували.

«Хто у Луцьку живе, той знає, що по вулиці Мамсурова, суцільні ями, там не те, що дороги не було, казали навіть "напрямок". Вони зробили там, і відразу тут зробили», – повідомив активіст.

Та луцькі комунальники виправдовуються – кажуть, що самі знають про проблемні ділянки. Щоправда, усе зробити одразу не можуть.

«Самі чудово знаємо про ті ями, але є черговість. Не можемо зробити роботи, не провівши тендерні закупівлі. Якщо ми оцінюємо, що робота до 200 тисяч, то проводимо без тендерних процедур», – зазначив директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась.

Якщо у Луцьку щось роблять, то на дорозі на Рожище водіям і далі прийдеться стрибати через ями, адже на такі територіальні шляхи грошей немає.


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Теги: дорога, Волинь, Луцьк
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