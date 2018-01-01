Оновлений пляж на Світязі зібрав рекордну кількість відпочивальників

Ніна Хомич поділилася враженнями від туристичного сезону на Світязі.



Про це вона написала у Facebook, - пише



«Ось і добіг завершення літній відпочинковий сезон на Шацьких озерах. Особливо гамірний він був у найкурортнішому селі Світязь. Центральний пляж, де оновили благоустрій, зібрав рекордну кількість відпочивальників. Попри всі непорозуміння пляж таки набув привабливого вигляду. Звичайно, що є недопрацювання, але як сказала відпочиваюча з Києва пані Наталя «нарешті щось зробили і в селі», - пише обраниця громади.



«Лише поодинокі зграйки запізнілих відпочивальників прогулюються доріжками по набережній, засиджуються на лавочках біля водного плеса. Волинська природа щедро нагородила всіх: одним — чудовий відпочинок, іншим — щедрий прибуток».



«Аби лише всі разом не забували берегти і цінувати за це нашу матінку-природу. Якби вдалось спільними зусиллями громади, влади, благодійників здійснити облаштування автостоянки, тротуарних доріжок, провести каналізування і повноцінне освітлення вулиць, тоді б наш Світязь наблизився б до статусу курортного містечка», - завершила допис Ніна Хомич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Шацької районної ради, голова «земельної» комісії радиподілилася враженнями від туристичного сезону на Світязі.Про це вона написала у Facebook, - пише Район.Шацьк «Ось і добіг завершення літній відпочинковий сезон на Шацьких озерах. Особливо гамірний він був у найкурортнішому селі Світязь. Центральний пляж, де оновили благоустрій, зібрав рекордну кількість відпочивальників. Попри всі непорозуміння пляж таки набув привабливого вигляду. Звичайно, що є недопрацювання, але як сказала відпочиваюча з Києва пані Наталя «нарешті щось зробили і в селі», - пише обраниця громади.«Лише поодинокі зграйки запізнілих відпочивальників прогулюються доріжками по набережній, засиджуються на лавочках біля водного плеса. Волинська природа щедро нагородила всіх: одним — чудовий відпочинок, іншим — щедрий прибуток».«Аби лише всі разом не забували берегти і цінувати за це нашу матінку-природу. Якби вдалось спільними зусиллями громади, влади, благодійників здійснити облаштування автостоянки, тротуарних доріжок, провести каналізування і повноцінне освітлення вулиць, тоді б наш Світязь наблизився б до статусу курортного містечка», - завершила допис Ніна Хомич.

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