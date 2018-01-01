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Оновлений пляж на Світязі зібрав рекордну кількість відпочивальників

Оновлений пляж на Світязі зібрав рекордну кількість відпочивальників
Депутат Шацької районної ради, голова «земельної» комісії ради Ніна Хомич поділилася враженнями від туристичного сезону на Світязі.

Про це вона написала у Facebook, - пише Район.Шацьк.

«Ось і добіг завершення літній відпочинковий сезон на Шацьких озерах. Особливо гамірний він був у найкурортнішому селі Світязь. Центральний пляж, де оновили благоустрій, зібрав рекордну кількість відпочивальників. Попри всі непорозуміння пляж таки набув привабливого вигляду. Звичайно, що є недопрацювання, але як сказала відпочиваюча з Києва пані Наталя «нарешті щось зробили і в селі», - пише обраниця громади.

«Лише поодинокі зграйки запізнілих відпочивальників прогулюються доріжками по набережній, засиджуються на лавочках біля водного плеса. Волинська природа щедро нагородила всіх: одним — чудовий відпочинок, іншим — щедрий прибуток».

«Аби лише всі разом не забували берегти і цінувати за це нашу матінку-природу. Якби вдалось спільними зусиллями громади, влади, благодійників здійснити облаштування автостоянки, тротуарних доріжок, провести каналізування і повноцінне освітлення вулиць, тоді б наш Світязь наблизився б до статусу курортного містечка», - завершила допис Ніна Хомич.

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Теги: Шацькі озера, фото, відпочинок
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Зібрав рекордну кількість відпочивальників, та продав рекордну кількість пальонки! Урожайний сезон вийшов!
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