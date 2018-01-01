Оновлений пляж на Світязі зібрав рекордну кількість відпочивальників
Сьогодні, 14:03
Депутат Шацької районної ради, голова «земельної» комісії ради Ніна Хомич поділилася враженнями від туристичного сезону на Світязі.
Про це вона написала у Facebook, - пише Район.Шацьк.
«Ось і добіг завершення літній відпочинковий сезон на Шацьких озерах. Особливо гамірний він був у найкурортнішому селі Світязь. Центральний пляж, де оновили благоустрій, зібрав рекордну кількість відпочивальників. Попри всі непорозуміння пляж таки набув привабливого вигляду. Звичайно, що є недопрацювання, але як сказала відпочиваюча з Києва пані Наталя «нарешті щось зробили і в селі», - пише обраниця громади.
«Лише поодинокі зграйки запізнілих відпочивальників прогулюються доріжками по набережній, засиджуються на лавочках біля водного плеса. Волинська природа щедро нагородила всіх: одним — чудовий відпочинок, іншим — щедрий прибуток».
«Аби лише всі разом не забували берегти і цінувати за це нашу матінку-природу. Якби вдалось спільними зусиллями громади, влади, благодійників здійснити облаштування автостоянки, тротуарних доріжок, провести каналізування і повноцінне освітлення вулиць, тоді б наш Світязь наблизився б до статусу курортного містечка», - завершила допис Ніна Хомич.
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Про це вона написала у Facebook, - пише Район.Шацьк.
«Ось і добіг завершення літній відпочинковий сезон на Шацьких озерах. Особливо гамірний він був у найкурортнішому селі Світязь. Центральний пляж, де оновили благоустрій, зібрав рекордну кількість відпочивальників. Попри всі непорозуміння пляж таки набув привабливого вигляду. Звичайно, що є недопрацювання, але як сказала відпочиваюча з Києва пані Наталя «нарешті щось зробили і в селі», - пише обраниця громади.
«Лише поодинокі зграйки запізнілих відпочивальників прогулюються доріжками по набережній, засиджуються на лавочках біля водного плеса. Волинська природа щедро нагородила всіх: одним — чудовий відпочинок, іншим — щедрий прибуток».
«Аби лише всі разом не забували берегти і цінувати за це нашу матінку-природу. Якби вдалось спільними зусиллями громади, влади, благодійників здійснити облаштування автостоянки, тротуарних доріжок, провести каналізування і повноцінне освітлення вулиць, тоді б наш Світязь наблизився б до статусу курортного містечка», - завершила допис Ніна Хомич.
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Коментарі 1
Зібрав рекордну кількість відпочивальників, та продав рекордну кількість пальонки! Урожайний сезон вийшов!
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