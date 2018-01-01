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У «Промені» виступить Dan Balan*

У «Промені» виступить Dan Balan*
19 вересня о 19:00 у РЦ «Промінь» виступить запальний співак – Dan Balan!

Артист даватиме концерт у Промені вже вдруге. Взимку співак зібрав аншлаг та багато охочих так і не змогли потрапити на яскраве шоу, так як квитки були розкуплені ще за півтора місяці до концерту.

Цього разу Dan Balan виступатиме з новими піснями та звісно ж давно відомими та улюбленими хітами. Організатори обіцяють 19 вересня помістити в залі усіх шанувальників.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

У «Промені» виступить Dan Balan*
У «Промені» виступить Dan Balan*

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Теги: РЦ «Промінь»
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