У «Промені» виступить Dan Balan*
Сьогодні, 14:47
19 вересня о 19:00 у РЦ «Промінь» виступить запальний співак – Dan Balan!
Артист даватиме концерт у Промені вже вдруге. Взимку співак зібрав аншлаг та багато охочих так і не змогли потрапити на яскраве шоу, так як квитки були розкуплені ще за півтора місяці до концерту.
Цього разу Dan Balan виступатиме з новими піснями та звісно ж давно відомими та улюбленими хітами. Організатори обіцяють 19 вересня помістити в залі усіх шанувальників.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Артист даватиме концерт у Промені вже вдруге. Взимку співак зібрав аншлаг та багато охочих так і не змогли потрапити на яскраве шоу, так як квитки були розкуплені ще за півтора місяці до концерту.
Цього разу Dan Balan виступатиме з новими піснями та звісно ж давно відомими та улюбленими хітами. Організатори обіцяють 19 вересня помістити в залі усіх шанувальників.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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