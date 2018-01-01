У «Промені» виступить Dan Balan*

19 вересня о 19:00 у РЦ «Промінь» виступить запальний співак – Dan Balan!Артист даватиме концерт у Промені вже вдруге. Взимку співак зібрав аншлаг та багато охочих так і не змогли потрапити на яскраве шоу, так як квитки були розкуплені ще за півтора місяці до концерту.Цього разу Dan Balan виступатиме з новими піснями та звісно ж давно відомими та улюбленими хітами. Організатори обіцяють 19 вересня помістити в залі усіх шанувальників.Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.