Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» – знову у Промені*
Сьогодні, 19:52
13 жовтня у РЦ «Промінь» відбудеться вистава «Сексуальне чтиво» від київського театру імпровізації «Чорний квадрат».
Театр ще з минулого року дуже полюбився лучанам з їхніми відвертими, правдивими, смішними та вдало імпровізованими виставами.
«Сексуальне чтиво» – це захоплююча дія без сценарію і розпоряджень з непередбачуваними сюжетними поворотами. Аудиторія пропонує ситуації і ролі, актори реалізують ідею. Будь-який гість може спробувати себе режисером і сценаристом, приміряти на себе несподівані сценічні образи.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Театр ще з минулого року дуже полюбився лучанам з їхніми відвертими, правдивими, смішними та вдало імпровізованими виставами.
«Сексуальне чтиво» – це захоплююча дія без сценарію і розпоряджень з непередбачуваними сюжетними поворотами. Аудиторія пропонує ситуації і ролі, актори реалізують ідею. Будь-який гість може спробувати себе режисером і сценаристом, приміряти на себе несподівані сценічні образи.
Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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