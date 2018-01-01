вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» – знову у Промені*

Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» – знову у Промені*
13 жовтня у РЦ «Промінь» відбудеться вистава «Сексуальне чтиво» від київського театру імпровізації «Чорний квадрат».

Театр ще з минулого року дуже полюбився лучанам з їхніми відвертими, правдивими, смішними та вдало імпровізованими виставами.

«Сексуальне чтиво» – це захоплююча дія без сценарію і розпоряджень з непередбачуваними сюжетними поворотами. Аудиторія пропонує ситуації і ролі, актори реалізують ідею. Будь-який гість може спробувати себе режисером і сценаристом, приміряти на себе несподівані сценічні образи.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» – знову у Промені*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РЦ «Промінь»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» – знову у Промені*
Сьогодні, 19:52
Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО
Сьогодні, 19:45
В Україні збільшили термін осіннього призову
Сьогодні, 19:27
У Луцьку біля РАЦСу влаштували свято для дітей. ФОТО
Сьогодні, 19:03
Схожі новини
У «Промені» виступить Dan Balan* У «Промені» виступить Dan Balan*
Сьогодні, 14:47
У луцькому «Промені» знову виступить Dan Balan* У луцькому «Промені» знову виступить Dan Balan*
07 вересень, 12:30
У луцькому «Промені» пропонують знижки на кіно* У луцькому «Промені» пропонують знижки на кіно*
04 вересень, 13:37
«Тут є місце для всіх», - Андрій Покровський про річницю луцького «Променя». ВІДЕО «Тут є місце для всіх», - Андрій Покровський про річницю луцького «Променя». ВІДЕО
01 серпень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» – знову у Промені*
Сьогодні, 19:52
 0
Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО
Сьогодні, 19:45
 0
В Україні збільшили термін осіннього призову
Сьогодні, 19:27
 0
У Луцьку біля РАЦСу влаштували свято для дітей. ФОТО
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8