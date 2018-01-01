Луцькі гандболісти виграли Кубок президента





Про це пише



Шість чоловічих команд та стільки ж жіночих боролися за трофей на стадіоні, що на березі Дніпра.



Потішили представники нашої області - команда «Волинь» (Луцьк) впевнено посіла перше місце. Підопічні Миколи Шнита переконливо посіли першу сходинку та завоювали кубок.



У підсумку учасники розіграли місця так:



Чоловіки:



1. «Волинь» Луцьк

2. «Харлазар» Харківська область

3. «Легіон» Київ

4. БВУФК Бровари

5. КНУ ім.Т.Г.Шевченка Київ

6. КСЛІ Київ



Жінки:



1. БВУФК-1 Бровари

2. БВУФК-2 Бровари

3. «Спартак» Київ

4. ТНУ Київ

5. КСЛІ-1 Київ

6. КСЛІ-2 Київ





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