вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі гандболісти виграли Кубок президента

Луцькі гандболісти виграли Кубок президента
Цього вікенду київський Гідропарк востаннє в цьому сезоні прийняв запальний турнір із пляжного гандболу - Кубок президента.

Про це пише Волиньспорт.

Шість чоловічих команд та стільки ж жіночих боролися за трофей на стадіоні, що на березі Дніпра.

Потішили представники нашої області - команда «Волинь» (Луцьк) впевнено посіла перше місце. Підопічні Миколи Шнита переконливо посіли першу сходинку та завоювали кубок.

У підсумку учасники розіграли місця так:

Чоловіки:

1. «Волинь» Луцьк
2. «Харлазар» Харківська область
3. «Легіон» Київ
4. БВУФК Бровари
5. КНУ ім.Т.Г.Шевченка Київ
6. КСЛІ Київ

Жінки:

1. БВУФК-1 Бровари
2. БВУФК-2 Бровари
3. «Спартак» Київ
4. ТНУ Київ
5. КСЛІ-1 Київ
6. КСЛІ-2 Київ


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гандбол, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцькі гандболісти виграли Кубок президента
10 вересень, 22:55
Журналіст показав трасу на Волині, яка нагадує тунель кохання
10 вересень, 22:22
У Луцьку створять контактний зоопарк
10 вересень, 21:54
Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО
10 вересень, 21:41
Схожі новини
Журналіст показав трасу на Волині, яка нагадує тунель кохання Журналіст показав трасу на Волині, яка нагадує тунель кохання
10 вересень, 22:22
На весілля на Волині завітав Арсен Мірзоян. ФОТО На весілля на Волині завітав Арсен Мірзоян. ФОТО
10 вересень, 21:12
Боєць з Волині, який постраждав в аварії, потребує негайної допомоги Боєць з Волині, який постраждав в аварії, потребує негайної допомоги
10 вересень, 18:49
У волинянина вилучили карабін невстановленого зразка. ФОТО У волинянина вилучили карабін невстановленого зразка. ФОТО
10 вересень, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
11 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Луцькі гандболісти виграли Кубок президента
10 вересень, 22:55
 0
Журналіст показав трасу на Волині, яка нагадує тунель кохання
10 вересень, 22:22
 0
У Луцьку створять контактний зоопарк
10 вересень, 21:54
 0
Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО
10 вересень, 21:41
 0
Медіа
відео
1/8