Луцькі гандболісти виграли Кубок президента
10 вересень, 22:55
Цього вікенду київський Гідропарк востаннє в цьому сезоні прийняв запальний турнір із пляжного гандболу - Кубок президента.
Про це пише Волиньспорт.
Шість чоловічих команд та стільки ж жіночих боролися за трофей на стадіоні, що на березі Дніпра.
Потішили представники нашої області - команда «Волинь» (Луцьк) впевнено посіла перше місце. Підопічні Миколи Шнита переконливо посіли першу сходинку та завоювали кубок.
У підсумку учасники розіграли місця так:
Чоловіки:
1. «Волинь» Луцьк
2. «Харлазар» Харківська область
3. «Легіон» Київ
4. БВУФК Бровари
5. КНУ ім.Т.Г.Шевченка Київ
6. КСЛІ Київ
Жінки:
1. БВУФК-1 Бровари
2. БВУФК-2 Бровари
3. «Спартак» Київ
4. ТНУ Київ
5. КСЛІ-1 Київ
6. КСЛІ-2 Київ
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Про це пише Волиньспорт.
Шість чоловічих команд та стільки ж жіночих боролися за трофей на стадіоні, що на березі Дніпра.
Потішили представники нашої області - команда «Волинь» (Луцьк) впевнено посіла перше місце. Підопічні Миколи Шнита переконливо посіли першу сходинку та завоювали кубок.
У підсумку учасники розіграли місця так:
Чоловіки:
1. «Волинь» Луцьк
2. «Харлазар» Харківська область
3. «Легіон» Київ
4. БВУФК Бровари
5. КНУ ім.Т.Г.Шевченка Київ
6. КСЛІ Київ
Жінки:
1. БВУФК-1 Бровари
2. БВУФК-2 Бровари
3. «Спартак» Київ
4. ТНУ Київ
5. КСЛІ-1 Київ
6. КСЛІ-2 Київ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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