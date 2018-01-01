На Волині двоє призовників можуть сісти за ґрати, бо «прогуляли» навчальні збори

Двох військовозобов'язаних мешканців Нововолинська судитимуть за ухилення від навчальних зборів.До суду скерували обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про ухилення 45-річного та 29-річного військовозобов’язаних мешканців Нововолинська від навчальних зборів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 337 КК України), - повідомили у прес-службі волиснької прокуратури.Чоловіків прийняли на військовий облік до Нововолинського об'єднаного районного військового комісаріату, висновками військово-лікарської комісії визнані придатними до військової служби.Улітку 2018 року їх у приміщенні комісаріату призвали на навчальні збори шляхом надання повістки та озвучення вголос її змісту.Отримавши належним чином повістки й будучи попередженими про кримінальну відповідальність за ухилення від навчальних зборів, у вказаний час чоловіки до військкомату без поважних причин не з'явилися.Відтак тепер обоє обвинувачених, які щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом.