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На Волині двоє призовників можуть сісти за ґрати, бо «прогуляли» навчальні збори

На Волині двоє призовників можуть сісти за ґрати, бо «прогуляли» навчальні збори
Двох військовозобов'язаних мешканців Нововолинська судитимуть за ухилення від навчальних зборів.

До суду скерували обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про ухилення 45-річного та 29-річного військовозобов’язаних мешканців Нововолинська від навчальних зборів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 337 КК України), - повідомили у прес-службі волиснької прокуратури.

Чоловіків прийняли на військовий облік до Нововолинського об'єднаного районного військового комісаріату, висновками військово-лікарської комісії визнані придатними до військової служби.

Улітку 2018 року їх у приміщенні комісаріату призвали на навчальні збори шляхом надання повістки та озвучення вголос її змісту.

Отримавши належним чином повістки й будучи попередженими про кримінальну відповідальність за ухилення від навчальних зборів, у вказаний час чоловіки до військкомату без поважних причин не з'явилися.

Відтак тепер обоє обвинувачених, які щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом.

Довідково: згідно санкції ч.2 ст. 337 КК України, за ухилення військовозобов’язаного від навчальних зборів передбачено покарання у виді штрафу до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців.

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Теги: прокуратура, кримінал, армія
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Коментарі 1
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Пацанчікі не підіймайте паніку максимум що Вам буде - це штраф у розмірі 850 гривень! А то пишуть за грати - за грати сміх і годі
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