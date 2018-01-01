На Волині двоє призовників можуть сісти за ґрати, бо «прогуляли» навчальні збори
Сьогодні, 15:43
Двох військовозобов'язаних мешканців Нововолинська судитимуть за ухилення від навчальних зборів.
До суду скерували обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про ухилення 45-річного та 29-річного військовозобов’язаних мешканців Нововолинська від навчальних зборів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 337 КК України), - повідомили у прес-службі волиснької прокуратури.
Чоловіків прийняли на військовий облік до Нововолинського об'єднаного районного військового комісаріату, висновками військово-лікарської комісії визнані придатними до військової служби.
Улітку 2018 року їх у приміщенні комісаріату призвали на навчальні збори шляхом надання повістки та озвучення вголос її змісту.
Отримавши належним чином повістки й будучи попередженими про кримінальну відповідальність за ухилення від навчальних зборів, у вказаний час чоловіки до військкомату без поважних причин не з'явилися.
Відтак тепер обоє обвинувачених, які щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом.
Довідково: згідно санкції ч.2 ст. 337 КК України, за ухилення військовозобов’язаного від навчальних зборів передбачено покарання у виді штрафу до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців.
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До суду скерували обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про ухилення 45-річного та 29-річного військовозобов’язаних мешканців Нововолинська від навчальних зборів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 337 КК України), - повідомили у прес-службі волиснької прокуратури.
Чоловіків прийняли на військовий облік до Нововолинського об'єднаного районного військового комісаріату, висновками військово-лікарської комісії визнані придатними до військової служби.
Улітку 2018 року їх у приміщенні комісаріату призвали на навчальні збори шляхом надання повістки та озвучення вголос її змісту.
Отримавши належним чином повістки й будучи попередженими про кримінальну відповідальність за ухилення від навчальних зборів, у вказаний час чоловіки до військкомату без поважних причин не з'явилися.
Відтак тепер обоє обвинувачених, які щиро розкаялися у скоєному, постануть перед судом.
Довідково: згідно санкції ч.2 ст. 337 КК України, за ухилення військовозобов’язаного від навчальних зборів передбачено покарання у виді штрафу до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Пацанчікі не підіймайте паніку максимум що Вам буде - це штраф у розмірі 850 гривень! А то пишуть за грати - за грати сміх і годі
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