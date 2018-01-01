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Світанок у Луцьку. ФОТО

Світанок у Луцьку. ФОТО
У мережі з'явилися світлини неймовірного неба над Луцьком.

Світлини на своїй сторінці у Facebook опублікував луцький фотограф Ігор Диня.

"Хто рано встає, той світанок фотографує)", - йдеться у дописі фотографа.

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Світанок у Луцьку. ФОТО
Світанок у Луцьку. ФОТО
Світанок у Луцьку. ФОТО
Світанок у Луцьку. ФОТО
Світанок у Луцьку. ФОТО

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Теги: фото, Луцьк
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