Світанок у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:20
У мережі з'явилися світлини неймовірного неба над Луцьком.
Світлини на своїй сторінці у Facebook опублікував луцький фотограф Ігор Диня.
"Хто рано встає, той світанок фотографує)", - йдеться у дописі фотографа.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
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Світлини на своїй сторінці у Facebook опублікував луцький фотограф Ігор Диня.
"Хто рано встає, той світанок фотографує)", - йдеться у дописі фотографа.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серія незвичних фото Луцька зі звичних місць
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