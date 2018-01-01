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У центрі Луцька відкриється нова кав'ярня. ФОТО

У центрі Луцька відкриється нова кав'ярня. ФОТО
У Луцьку на вулиці Лесі Українки невдовзі відкриється нова кав'ярня.

Новий заклад матиме назву "Капучіно".

"УРА!) У нас супер-пупер новина! Ми відкриваємо ще одне "Капучіно" у Луцьку. Так, НОВА кав'ярня ВІДКРИЄТЬСЯ 14 вересня на вул. Л. Українки, 54. (приміщення поблизу Бравого швейку). Запрошуємо ВАС відвідати нашу нову кав'ярню та посмакувати кавою та неймовірно смачними десертами!" - повідомили власники.

Капучіно на вул. Огієнка працює у звичайному режимі.

У центрі Луцька відкриється нова кав'ярня. ФОТО
У центрі Луцька відкриється нова кав'ярня. ФОТО
У центрі Луцька відкриється нова кав'ярня. ФОТО

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Теги: заклади, відкриття, їжа
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