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Арсен Мірзоян виступить у луцькому «Промені»*

Арсен Мірзоян виступить у луцькому «Промені»*
У Луцьку відбудеться концерт Арсена Мірзояна. Співак виступить 7 листопада в РЦ "Промінь" о 19:00.

Про це повідомляють організотори.

"Чоловік, який вміє дивувати! Завжди непередбачуваний, новий та незмінно справжній Арсен Мірзоян, 7 листопада дасть великий сольний концерт у РЦ «Промінь», - йдеться у повідомленні організаторів.

Відомо, що артист презентуватиме свій четвертий альбом.

Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Арсен Мірзоян виступить у луцькому «Промені»*



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Теги: Арсен Мірзоян, концерт Промінь, Луцьк
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