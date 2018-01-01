Арсен Мірзоян виступить у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 20:10
У Луцьку відбудеться концерт Арсена Мірзояна. Співак виступить 7 листопада в РЦ "Промінь" о 19:00.
Про це повідомляють організотори.
"Чоловік, який вміє дивувати! Завжди непередбачуваний, новий та незмінно справжній Арсен Мірзоян, 7 листопада дасть великий сольний концерт у РЦ «Промінь», - йдеться у повідомленні організаторів.
Відомо, що артист презентуватиме свій четвертий альбом.
Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Про це повідомляють організотори.
"Чоловік, який вміє дивувати! Завжди непередбачуваний, новий та незмінно справжній Арсен Мірзоян, 7 листопада дасть великий сольний концерт у РЦ «Промінь», - йдеться у повідомленні організаторів.
Відомо, що артист презентуватиме свій четвертий альбом.
Квитки на концерт можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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