Луцьким ОСББ відшкодують частину «теплих» кредитів





Про це йшлося у п’ятницю, 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.



Зокрема, компенсацію отримають: об’єднання співвласників багатоквартирних будинків «Конякіна 14а», «Конякіна 10а», «Соборності 13б», «Наливайка 8а», «Дружби Народів 2», «Зміна», «Академіка Потебні 37а», «Загородня 2», «Відродження 7», «Серпневе-Луцьк», «Злагода-Довіра», «Софії Ковалевської-23», «Луцьк гарна хата», «Залізничник 53», «Кравчука 48», «Наш дім 23А», «Відродження-55», «Наш дім-51», «Наша оселя-Соборності 16», «Молоді 7», «Щасливий дім 10», «Інтернаціоналіст», «Гетьман 2015», «Добробут-14б», «Світло 1», «Гордіюк 8», «Соборності 5», «Любарт» та житлово-будівельний кооператив № 75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Низці луцьких ОСББ та житлово-будівельному кооперативу відшкодують частину суми кредитів, які вони брали на впровадження енергоефективних заходів.Про це йшлося у п’ятницю, 14 вересня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.Зокрема, компенсацію отримають: об’єднання співвласників багатоквартирних будинків «Конякіна 14а», «Конякіна 10а», «Соборності 13б», «Наливайка 8а», «Дружби Народів 2», «Зміна», «Академіка Потебні 37а», «Загородня 2», «Відродження 7», «Серпневе-Луцьк», «Злагода-Довіра», «Софії Ковалевської-23», «Луцьк гарна хата», «Залізничник 53», «Кравчука 48», «Наш дім 23А», «Відродження-55», «Наш дім-51», «Наша оселя-Соборності 16», «Молоді 7», «Щасливий дім 10», «Інтернаціоналіст», «Гетьман 2015», «Добробут-14б», «Світло 1», «Гордіюк 8», «Соборності 5», «Любарт» та житлово-будівельний кооператив № 75.

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