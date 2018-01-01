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Затримали злодіїв, які обікрали волинян на 200 тисяч гривень

Затримали злодіїв, які обікрали волинян на 200 тисяч гривень
У Нововолинську двоє волинян обкрадали помешкання. Загальна сума збитків, яку нанесли волинянам злочинці – понад 200 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Досудове слідство по справі встановило, що двоє волинян 42 та 32 років протягом липня-серпня скоювали крадіжки із помешкань містян, а також довело причетність одного із зловмисників до скоєння крадіжки із автомобіля.

Загалом злодії нанесли громадянам збитки більше ніж на 200 тис. грн.. Поліцейські в ході проведення слідчих дій частину викраденого вилучили та повернуть законним власникам.

13 вересня слідчі оголосили їм про підозру в скоєних крадіжках за частинами 2 та 3 ст.185 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Нововолинського міського суду їм обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на два місяці. Триває досудове розслідування.

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Теги: крадіжка, Нововолинськ, поліція
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