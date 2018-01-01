Затримали злодіїв, які обікрали волинян на 200 тисяч гривень





Про це повідомили у прес-службі



Досудове слідство по справі встановило, що двоє волинян 42 та 32 років протягом липня-серпня скоювали крадіжки із помешкань містян, а також довело причетність одного із зловмисників до скоєння крадіжки із автомобіля.



Загалом злодії нанесли громадянам збитки більше ніж на 200 тис. грн.. Поліцейські в ході проведення слідчих дій частину викраденого вилучили та повернуть законним власникам.



13 вересня слідчі оголосили їм про підозру в скоєних крадіжках за частинами 2 та 3 ст.185 Кримінального кодексу України.



Ухвалою Нововолинського міського суду їм обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на два місяці. Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську двоє волинян обкрадали помешкання. Загальна сума збитків, яку нанесли волинянам злочинці – понад 200 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області Досудове слідство по справі встановило, що двоє волинян 42 та 32 років протягом липня-серпня скоювали крадіжки із помешкань містян, а також довело причетність одного із зловмисників до скоєння крадіжки із автомобіля.Загалом злодії нанесли громадянам збитки більше ніж на 200 тис. грн.. Поліцейські в ході проведення слідчих дій частину викраденого вилучили та повернуть законним власникам.13 вересня слідчі оголосили їм про підозру в скоєних крадіжках за частинами 2 та 3 ст.185 Кримінального кодексу України.Ухвалою Нововолинського міського суду їм обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на два місяці. Триває досудове розслідування.

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