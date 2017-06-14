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Соняхи і гігантські бджоли: у віддаленому волинському селі розмалювали зупинку. ФОТО

Соняхи і гігантські бджоли: у віддаленому волинському селі розмалювали зупинку. ФОТО
В населених пунктах Локачинського району стало модно розфарбовувати автобусні. Типові придорожні будівлі радянських часів селяни перетворюють у справжні витвори мистецтва.

А нещодавно люди прикрасили місце для очікування рейсового транспорту й у Білополі, - пише Район.Локачі.

Якось до місцевого сільського голови звернулась студентка Катерина Клец з цікавою пропозицією, мовляв, хоче зробити автобусну барвистою та креативною. Афанасій Шевчук таку ідею підтримав.

За кошти підприємців, фермерів та працівників сільради придбали фарбу. Коли ж селяни обговорили тему майбутнього малюнка, дівчина відразу взялася за роботу.

Спостерігало за процесом й чимало місцевої дітлашні, кожен мав можливість вкласти сюди часточку своєї душі. Вже через два дні на боковій стіні похмурої споруди мило посміхалась молода господиня в українському вбрані, а на фасаді красувалися соняхи і кружляли велетенські бджоли.

Тепер не тільки місцеві люди, а й усі, хто проїжджає селом, милуються цією красою.

До слова, у віддаленому від траси Білополі лише одна зупинка. Вона досить охайна, бо за порядком стежить працівник з благоустрою, направлений з районного центру зайнятості. Для пасажирів тут створені усі зручності.

Соняхи і гігантські бджоли: у віддаленому волинському селі розмалювали зупинку. ФОТО
Соняхи і гігантські бджоли: у віддаленому волинському селі розмалювали зупинку. ФОТО
Соняхи і гігантські бджоли: у віддаленому волинському селі розмалювали зупинку. ФОТО

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Теги: зупинка, благоустрій, краса
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