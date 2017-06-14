Соняхи і гігантські бджоли: у віддаленому волинському селі розмалювали зупинку. ФОТО





А нещодавно люди прикрасили місце для очікування рейсового транспорту й у Білополі, - пише



Якось до місцевого сільського голови звернулась студентка Катерина Клец з цікавою пропозицією, мовляв, хоче зробити автобусну барвистою та креативною. Афанасій Шевчук таку ідею підтримав.



За кошти підприємців, фермерів та працівників сільради придбали фарбу. Коли ж селяни обговорили тему майбутнього малюнка, дівчина відразу взялася за роботу.



Спостерігало за процесом й чимало місцевої дітлашні, кожен мав можливість вкласти сюди часточку своєї душі. Вже через два дні на боковій стіні похмурої споруди мило посміхалась молода господиня в українському вбрані, а на фасаді красувалися соняхи і кружляли велетенські бджоли.



Тепер не тільки місцеві люди, а й усі, хто проїжджає селом, милуються цією красою.



До слова, у віддаленому від траси Білополі лише одна зупинка. Вона досить охайна, бо за порядком стежить працівник з благоустрою, направлений з районного центру зайнятості. Для пасажирів тут створені усі зручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В населених пунктах Локачинського району стало модно розфарбовувати автобусні. Типові придорожні будівлі радянських часів селяни перетворюють у справжні витвори мистецтва.А нещодавно люди прикрасили місце для очікування рейсового транспорту й у Білополі, - пише Район.Локачі Якось до місцевого сільського голови звернулась студентказ цікавою пропозицією, мовляв, хоче зробити автобусну барвистою та креативною.таку ідею підтримав.За кошти підприємців, фермерів та працівників сільради придбали фарбу. Коли ж селяни обговорили тему майбутнього малюнка, дівчина відразу взялася за роботу.Спостерігало за процесом й чимало місцевої дітлашні, кожен мав можливість вкласти сюди часточку своєї душі. Вже через два дні на боковій стіні похмурої споруди мило посміхалась молода господиня в українському вбрані, а на фасаді красувалися соняхи і кружляли велетенські бджоли.Тепер не тільки місцеві люди, а й усі, хто проїжджає селом, милуються цією красою.До слова, у віддаленому від траси Білополі лише одна зупинка. Вона досить охайна, бо за порядком стежить працівник з благоустрою, направлений з районного центру зайнятості. Для пасажирів тут створені усі зручності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію