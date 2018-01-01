15 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні святкують журналістка Наталка Пахайчук (на фото) та учасник команди КВН "Замок Любарта" Михайло Денисов.
Також 15 вересня день народження відзначають український письменник і журналіст, директор інвестиційної групи VolWest Віктор Корсак, журналіст Андрій Собуцький, актор театру "Гармидер" Павло Порицький.
Іменинниками 15 вересня є: Олексій, Іван, Федот, Антон, Руфіна.
ВолиньPost вітає та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.
15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії.
15 вересня 2010 року поблизу Свято-Покровського храму Луцька Української православної церкви відкрили пам'ятник досліднику Волині Миколі Теодоровичу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також 15 вересня день народження відзначають український письменник і журналіст, директор інвестиційної групи VolWest Віктор Корсак, журналіст Андрій Собуцький, актор театру "Гармидер" Павло Порицький.
Іменинниками 15 вересня є: Олексій, Іван, Федот, Антон, Руфіна.
ВолиньPost вітає та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів.
15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії.
15 вересня 2010 року поблизу Свято-Покровського храму Луцька Української православної церкви відкрили пам'ятник досліднику Волині Миколі Теодоровичу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
15 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Поблизу волинського села горів молодий ліс. ВІДЕО
14 вересень, 23:30
У луцькому соборі молитимуться за загиблих журналістів
14 вересень, 23:14
Поліція затримала агресивного свідка ДТП у Луцьку. ФОТО
14 вересень, 22:38