Четверо українців загинули в аварії у Росії
Сьогодні, 09:54
У Ленінградській області РФ вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. В результаті ДТП загинули четверо українців, одного госпіталізовано з травмами.
Про це повідомляє речник МЗС України та посол України в Естонії Мар’яна Беца, - пишуть Факти.
За її словами, українські консули надають родичам жертв всебічну допомогу.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що в ніч на 15 вересня у Волосовському районі Ленінградської області зіткнулася вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.
У результаті аварії померли водій і пасажири мікроавтобусу (чоловік 1969 р.н., жінка 1984 р.н., жінка 1991 р.н.). Ще один пасажир (чоловік 1998 р.н.) перебуває у важкому стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє речник МЗС України та посол України в Естонії Мар’яна Беца, - пишуть Факти.
За її словами, українські консули надають родичам жертв всебічну допомогу.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що в ніч на 15 вересня у Волосовському районі Ленінградської області зіткнулася вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.
У результаті аварії померли водій і пасажири мікроавтобусу (чоловік 1969 р.н., жінка 1984 р.н., жінка 1991 р.н.). Ще один пасажир (чоловік 1998 р.н.) перебуває у важкому стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині в медпункті обвалилась стеля
Сьогодні, 10:24
Четверо українців загинули в аварії у Росії
Сьогодні, 09:54
Мріє стати лікарем: просять привітати хлопчика, у якого тато загинув під Іловайськом
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку на 16 вересня
Сьогодні, 09:01