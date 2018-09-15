Четверо українців загинули в аварії у Росії





Про це повідомляє речник МЗС України та посол України в Естонії Мар’яна Беца, - пишуть



За її словами, українські консули надають родичам жертв всебічну допомогу.



Раніше російські ЗМІ повідомили, що в ніч на 15 вересня у Волосовському районі Ленінградської області зіткнулася вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.



У результаті аварії померли водій і пасажири мікроавтобусу (чоловік 1969 р.н., жінка 1984 р.н., жінка 1991 р.н.). Ще один пасажир (чоловік 1998 р.н.) перебуває у важкому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ленінградській області РФ вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. В результаті ДТП загинули четверо українців, одного госпіталізовано з травмами.Про це повідомляє речник МЗС України та посол України в Естонії, - пишуть Факти За її словами, українські консули надають родичам жертв всебічну допомогу.Раніше російські ЗМІ повідомили, що в ніч на 15 вересня у Волосовському районі Ленінградської області зіткнулася вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.У результаті аварії померли водій і пасажири мікроавтобусу (чоловік 1969 р.н., жінка 1984 р.н., жінка 1991 р.н.). Ще один пасажир (чоловік 1998 р.н.) перебуває у важкому стані.

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