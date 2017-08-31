вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підприємці Старого ринку захищали свої кіоски. ВІДЕО

Підприємці Старого ринку захищали свої кіоски. ВІДЕО
Підприємці, які працюють на вулиці Замковій у Луцьку, "відвойовували" свої кіоски від демонтажу.

Після закінчення робочого дня люди залишилися на Центральному ринку, блокували підходи до торговельного ряду автомобілями, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

До таких заходів, розповіли люди, вдалися через рішення міськвиконкому.

Нагадаємо, у п'ятницю 14 вересня на позачерговому засіданні дозволили знести МАФи. Пояснення – кіоски встановлені незаконно. Директор товариства, у якого підприємці орендують торговельні місця, Володимир Герасимович каже, що має відповідний дозвіл, датований 2001-им роком.

Степан Омельчук, який працює на ринку розповів: "Рішення виконкому, яке вони винесли в п'ятницю ( 15, - ред), нами неприйнятне. Але ми будемо всіма способами відстоювати свої торгові ряди".

Це друга спроба демонтувати два десятки МАФів на вулиці Замковій. Першу призупинили депутати міськради. На черговій сесії наприкінці серпня вони скасували попереднє рішення виконкому про знесення кіосків.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ринок, кіоски, Старий ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20-річній волинянці потрібні кошти на боротьбу з раком
Сьогодні, 10:03
Волинська журналістка вийшла заміж. ФОТО
Сьогодні, 09:52
Підприємці Старого ринку захищали свої кіоски. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44
Воїни волинської бригади врятували пораненого собаку. ФОТО
Сьогодні, 09:41
Волинянка показала красу озера Люб'язь. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку
29 серпень, 11:53
Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО Від і до: скільки коштують перші абрикоси на луцькому ринку. ФОТО
15 червень, 11:49
Луцькі дизайнери запропонували альтернативу Старому ринку Луцькі дизайнери запропонували альтернативу Старому ринку
31 серпень, 2017, 14:58
На Старому ринку знесуть два десятки кіосків На Старому ринку знесуть два десятки кіосків
14 вересень, 15:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинянина вилучили карабін невстановленого зразка
Сьогодні, 10:55
 0
У селі на Волині згорів сарай і житловий будинок
Сьогодні, 10:50
 0
Волиняни знайшли на подвір'ї тіло свого брата
Сьогодні, 10:45
 0
Стильні луцькі балкони на ретросвітлинах
Сьогодні, 10:15
 0
На Волині ремонтують одну з найгірших доріг області
Сьогодні, 10:14
 0
Медіа
відео
1/8