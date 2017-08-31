Підприємці Старого ринку захищали свої кіоски. ВІДЕО





Після закінчення робочого дня люди залишилися на Центральному ринку, блокували підходи до торговельного ряду автомобілями, - йдеться у сюжеті



До таких заходів, розповіли люди, вдалися через рішення міськвиконкому.



Нагадаємо, у п'ятницю 14 вересня Володимир Герасимович каже, що має відповідний дозвіл, датований 2001-им роком.



Степан Омельчук, який працює на ринку розповів: "Рішення виконкому, яке вони винесли в п'ятницю ( 15, - ред), нами неприйнятне. Але ми будемо всіма способами відстоювати свої торгові ряди".



Це друга спроба демонтувати два десятки МАФів на вулиці Замковій. Першу призупинили депутати міськради. На черговій сесії наприкінці серпня вони скасували попереднє рішення виконкому про знесення кіосків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємці, які працюють на вулиці Замковій у Луцьку, "відвойовували" свої кіоски від демонтажу.Після закінчення робочого дня люди залишилися на Центральному ринку, блокували підходи до торговельного ряду автомобілями, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині До таких заходів, розповіли люди, вдалися через рішення міськвиконкому.Нагадаємо, у п'ятницю 14 вересня на позачерговому засіданні дозволили знести МАФи . Пояснення – кіоски встановлені незаконно. Директор товариства, у якого підприємці орендують торговельні місця,каже, що має відповідний дозвіл, датований 2001-им роком., який працює на ринку розповів: "Рішення виконкому, яке вони винесли в п'ятницю ( 15, - ред), нами неприйнятне. Але ми будемо всіма способами відстоювати свої торгові ряди".Це друга спроба демонтувати два десятки МАФів на вулиці Замковій. Першу призупинили депутати міськради. На черговій сесії наприкінці серпня вони скасували попереднє рішення виконкому про знесення кіосків.

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