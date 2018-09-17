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Кір на Волині: кількість хворих зросла

Кір на Волині: кількість хворих зросла
Кір продовжує атакувати нововолинців. За вихідні кількість захворілих дітей збільшилась до 5.

Цю інформацію підтвердив Нововолинський міськрайонний відділ Волинського обласного лабораторного центру, - пише Нововолинськ.com.ua.

Зокрема, на кір захворіла дитина, яка навчається в ЗОШ №5. Про інших хворих інформації наразі не має.

Виконувач обов’язків директора ЗОШ №5 Майя Кльофа повідомила, що учні 4 класу, у якому навчалася захворіла дитина, від сьогодні і до 28 вересня на карантині.

За неофіційною інформацією, дитина могла підхопити інфекцію від молодшої сестрички, вихованки місцевого ДНЗ, яка захворіла раніше.

Загалом мова йде про 5 захворілих. Остаточну кількість офіційно зареєстрованих випадків кору в лабораторному центрі обіцяють повідомити наприкінці тижня.

Нагадаємо, в п’ятницю, 14 вересня у Нововолинську зареєстували випадок кору. Захворіла вихованка дошкільного навчального закладу №4. Дівчинка контактувала з родичами зі Львівщини. Тож можливо саме від них і підхопила інфекцію. З 6 вересня вона не ходить в дитсадочок, а група, яку відвідувала захворіла дитина, вже понад тиждень перебуває на карантині.

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Теги: кір, хвороба, Волинь
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