Кір на Волині: кількість хворих зросла





Цю інформацію підтвердив Нововолинський міськрайонний відділ Волинського обласного лабораторного центру, - пише



Зокрема, на кір захворіла дитина, яка навчається в ЗОШ №5. Про інших хворих інформації наразі не має.



Виконувач обов’язків директора ЗОШ №5 Майя Кльофа повідомила, що учні 4 класу, у якому навчалася захворіла дитина, від сьогодні і до 28 вересня на карантині.



За неофіційною інформацією, дитина могла підхопити інфекцію від молодшої сестрички, вихованки місцевого ДНЗ, яка захворіла раніше.



Загалом мова йде про 5 захворілих. Остаточну кількість офіційно зареєстрованих випадків кору в лабораторному центрі обіцяють повідомити наприкінці тижня.



Нагадаємо, в п’ятницю, 14 вересня у Нововолинську

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