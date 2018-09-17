Кір на Волині: кількість хворих зросла
Сьогодні, 17:01
Кір продовжує атакувати нововолинців. За вихідні кількість захворілих дітей збільшилась до 5.
Цю інформацію підтвердив Нововолинський міськрайонний відділ Волинського обласного лабораторного центру, - пише Нововолинськ.com.ua.
Зокрема, на кір захворіла дитина, яка навчається в ЗОШ №5. Про інших хворих інформації наразі не має.
Виконувач обов’язків директора ЗОШ №5 Майя Кльофа повідомила, що учні 4 класу, у якому навчалася захворіла дитина, від сьогодні і до 28 вересня на карантині.
За неофіційною інформацією, дитина могла підхопити інфекцію від молодшої сестрички, вихованки місцевого ДНЗ, яка захворіла раніше.
Загалом мова йде про 5 захворілих. Остаточну кількість офіційно зареєстрованих випадків кору в лабораторному центрі обіцяють повідомити наприкінці тижня.
Нагадаємо, в п’ятницю, 14 вересня у Нововолинську зареєстували випадок кору. Захворіла вихованка дошкільного навчального закладу №4. Дівчинка контактувала з родичами зі Львівщини. Тож можливо саме від них і підхопила інфекцію. З 6 вересня вона не ходить в дитсадочок, а група, яку відвідувала захворіла дитина, вже понад тиждень перебуває на карантині.
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Цю інформацію підтвердив Нововолинський міськрайонний відділ Волинського обласного лабораторного центру, - пише Нововолинськ.com.ua.
Зокрема, на кір захворіла дитина, яка навчається в ЗОШ №5. Про інших хворих інформації наразі не має.
Виконувач обов’язків директора ЗОШ №5 Майя Кльофа повідомила, що учні 4 класу, у якому навчалася захворіла дитина, від сьогодні і до 28 вересня на карантині.
За неофіційною інформацією, дитина могла підхопити інфекцію від молодшої сестрички, вихованки місцевого ДНЗ, яка захворіла раніше.
Загалом мова йде про 5 захворілих. Остаточну кількість офіційно зареєстрованих випадків кору в лабораторному центрі обіцяють повідомити наприкінці тижня.
Нагадаємо, в п’ятницю, 14 вересня у Нововолинську зареєстували випадок кору. Захворіла вихованка дошкільного навчального закладу №4. Дівчинка контактувала з родичами зі Львівщини. Тож можливо саме від них і підхопила інфекцію. З 6 вересня вона не ходить в дитсадочок, а група, яку відвідувала захворіла дитина, вже понад тиждень перебуває на карантині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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