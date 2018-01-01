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Не 30 і не 40: Кабмін спрогнозував курс долара на 2019 рік

Не 30 і не 40: Кабмін спрогнозував курс долара на 2019 рік
До кінця 2019-го курс валют становитиме 29,4 грн за дол.

Відповідний прогноз Кабмін включив у проект державного бюджету-2019. 15 вересня документ подали на розгляд парламенту, йдеться на офіційному сайті Верховної Ради, - пише gazeta.uа.

У Кабміні наголосили, що прогноз сформували відповідно до оптимістичного сценарію розвитку економіки України. Він передбачає проведення податкової та земельних реформ. Крім того, високі ціни на ключові товари українського експорту.

Проект передбачає середній курс долара 2019-го на рівні 29,4 грн. 2020-2021-х - 28,3 грн.

Водночас у держбюджеті-2018 до кінця року передбачено зростання курсу валют до 30,1 грн за дол.

Національний банк України на 17 вересня встановив курс долара на рівні 28,15 грн. Це на 3 коп. більше, ніж було перед вихідними. Євро подорожчав на 22 коп

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