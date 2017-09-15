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На волинському підприємстві загинув працівник

На волинському підприємстві загинув працівник
На Волині через падіння з висоти загинув працівник фермерського господарства.

16 вересня стався нещасний випадок зі смертельним наслідком з працівником фермерського господарства «Перлина Турії» Турійського району, - повідомили в управлінні держпраці у Волинській області.

За попередніми даними, внаслідок падіння з висоти загинув машиніст дробильних установок.

Наказом Управління Держпраці у Волинській області створили комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку, яка з’ясує обставини та причини його настання.

Також визначать осіб, дії чи бездіяльність яких призвела до смерті працівника.

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Теги: смерть, підприємство
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