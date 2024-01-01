Спокусливий образ Plus Size: як обрати відверту білизну для пишних форм





Підбір фасону білизни

При виборі білизни для plus size форм слід керуватися кількома правилами. По-перше, обирайте бюстгальтери з високим ступенем підтримки, що підкреслить пишність вашого бюста і дещо припідніме його для ідеальної зони декольте. Є ряд брендів, що спеціалізуються на сексі-білизні для пишних форм:



Світові виробники виключно білизни Plus Size: Lane Bryant, Torrid, Addition Elle

Відомі бренди, що мають окремі колекції для пишних форм: Victoria's Secret, DIM, Wonderbra, Rosme

Українські виробники білизни на пишні форми: Калина, Kleo, Brabrabra, Effetto.

По-друге, оберіть фасон, який найбільш вигідно підкреслить переваги вашої фігури. Для великого бюсту рекомендується обирати бюстгальтери з широкими бретелями, посиленою чашкою та боковими кісточками, які забезпечують додаткову підтримку. Для створення елегантного силуету обирайте трусики з високою талією, яка візуально вирівняє фігуру та приховає зайві складочки на животику.



Додатковий декор для сексі-образу

Щоб додати своєму образу більше розкішності та жіночності, варто звернути увагу на додаткові елементи та декор. Мереживо, вишивка та об'ємні деталі можуть додати шарму вашому образу. Для завершення образу в спокусливому стилі розгляньте можливість додавання атласного халатика, пояса та/або панчіх з мереживним візерунком.

Обирати додаткові елементи можна у колір комплекту білизни або ж грати з контрастом. До прикладу, чорні панчохи пасуватимуть до спіднього у будь-якому кольорі, а червоний шовковий халатик чудово відтінить чорний комплект.



Які тканини обирати



При виготовленні спокусливої білизни виробники часто використовують різноманітні фактурні матеріали, які поєднуються з базовою бавовною. Таким чином ви отримуєте комплект, що можна вважати як спокусливим, так і базовим, адже основою є бавовна, а мереживо чи сітка лише виконують роль декору.



Один із найпопулярніших матеріалів для декорування сексуальної білизни - це мереживо. Воно додає вишуканості та сексуальності образу, а також чудово підійде для творення чуттєвих образів. Ще один важливий матеріал - це шовк або шовковистий сатин (штучний шовк). Це легкі, надзвичайно м'які та приємні на дотик матеріали, що надають відчуття розкішності та сексуальності.



Шовкова білизна зазвичай дуже елегантна і ідеально підходить для жінок з пишними формами, адже просто створена для фасонів з вільним кроєм. Також популярним матеріалом для спокусливої спідньої білизни є сітка. Проте будьте обережні, адже використання обтягуючого плаття чи костюму із сітки може створити ефект, зворотній від спокусливого. Такі моделі варто використовувати виключно власницям худорлявої статури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Вибір спокусливої білизни для жінок із пишними формами вимагає особливої уваги та обережності, адже тут надзвичайно важливо так підібрати комплект чи загальний образ, щоб вигідно підкреслити пишний бюст чи круті стегна і при цьому змістити акценти з менш привабливих зон фігури. Спокуслива білизна жіноча зазвичай демонструється на струнких моделях, тож у більшості випадків доведеться самостійно візуалізувати, який фасон як буде виглядати саме на вашій фігурі.При виборі білизни для plus size форм слід керуватися кількома правилами. По-перше, обирайте бюстгальтери з високим ступенем підтримки, що підкреслить пишність вашого бюста і дещо припідніме його для ідеальної зони декольте. Є ряд брендів, що спеціалізуються на сексі-білизні для пишних форм:По-друге, оберіть фасон, який найбільш вигідно підкреслить переваги вашої фігури. Для великого бюсту рекомендується обирати бюстгальтери з широкими бретелями, посиленою чашкою та боковими кісточками, які забезпечують додаткову підтримку. Для створення елегантного силуету обирайте трусики з високою талією, яка візуально вирівняє фігуру та приховає зайві складочки на животику.Щоб додати своєму образу більше розкішності та жіночності, варто звернути увагу на додаткові елементи та декор. Мереживо, вишивка та об'ємні деталі можуть додати шарму вашому образу. Для завершення образу в спокусливому стилі розгляньте можливість додавання атласного халатика, пояса та/або панчіх з мереживним візерунком.Обирати додаткові елементи можна у колір комплекту білизни або ж грати з контрастом. До прикладу, чорні панчохи пасуватимуть до спіднього у будь-якому кольорі, а червоний шовковий халатик чудово відтінить чорний комплект.При виготовленні спокусливої білизни виробники часто використовують різноманітні фактурні матеріали, які поєднуються з базовою бавовною. Таким чином ви отримуєте комплект, що можна вважати як спокусливим, так і базовим, адже основою є бавовна, а мереживо чи сітка лише виконують роль декору.Один із найпопулярніших матеріалів для декорування сексуальної білизни - це мереживо. Воно додає вишуканості та сексуальності образу, а також чудово підійде для творення чуттєвих образів. Ще один важливий матеріал - це шовк або шовковистий сатин (штучний шовк). Це легкі, надзвичайно м'які та приємні на дотик матеріали, що надають відчуття розкішності та сексуальності.Шовкова білизна зазвичай дуже елегантна і ідеально підходить для жінок з пишними формами, адже просто створена для фасонів з вільним кроєм. Також популярним матеріалом для спокусливої спідньої білизни є сітка. Проте будьте обережні, адже використання обтягуючого плаття чи костюму із сітки може створити ефект, зворотній від спокусливого. Такі моделі варто використовувати виключно власницям худорлявої статури.

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