Відео, як у Луцьку прощалися із Героєм Юрієм Лавренчуком

Юрієм Лавренчуком, який загинув чотири роки тому в Іловайському котлі.



Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.Луцьк, - передає



Зустрічали тіло бійця волонтери, друзі, знайомі та родичі загиблого. У селі Старосілля Маневицького району відправили поминальну службу. По тому домовину з тілом Героя привезли на Театральний майдан в Луцьку, де розпочалася громадянська панахида.



Нагадаємо, Юрій Лавренчук під час 1-ї хвилі часткової мобілізації був призваний на військову службу по мобілізації до складу 51-ї окремої механізованої бригади. Брав безпосередню участь у зоні проведення антитерористичної операції.



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Із серпня 2014 року Юрій не виходив на зв'язок з рідними. Відповідно до інформації штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, значився як зниклий безвісти в обліку військовослужбовців та цивільних осіб.



Останки тіла Юрія Лавренчука в листопаді 2015 року були захороненні на кладовищі села Парасковіївки Бахмутського району Донецької області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 18 вересня, попрощалися з військовослужбовцем, який загинув чотири роки тому в Іловайському котлі.Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.Луцьк, - передає Конкурент Зустрічали тіло бійця волонтери, друзі, знайомі та родичі загиблого. У селі Старосілля Маневицького району. По тому домовину з тілом Героя привезли на Театральний майдан в Луцьку, де розпочалася громадянська панахида.Нагадаємо, Юрій Лавренчук під час 1-ї хвилі часткової мобілізації був призваний на військову службу по мобілізації до складу 51-ї окремої механізованої бригади. Брав безпосередню участь у зоні проведення антитерористичної операції.Із серпня 2014 року Юрій не виходив на зв'язок з рідними. Відповідно до інформації штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, значився якв обліку військовослужбовців та цивільних осіб.Останки тіла Юрія Лавренчука в листопаді 2015 року були захороненні на кладовищі села Парасковіївки Бахмутського району Донецької області.

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