Відео, як у Луцьку прощалися із Героєм Юрієм Лавренчуком
Сьогодні, 21:28
У Луцьку сьогодні, 18 вересня, попрощалися з військовослужбовцем Юрієм Лавренчуком, який загинув чотири роки тому в Іловайському котлі.
Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.Луцьк, - передає Конкурент.
Зустрічали тіло бійця волонтери, друзі, знайомі та родичі загиблого. У селі Старосілля Маневицького району відправили поминальну службу. По тому домовину з тілом Героя привезли на Театральний майдан в Луцьку, де розпочалася громадянська панахида.
Нагадаємо, Юрій Лавренчук під час 1-ї хвилі часткової мобілізації був призваний на військову службу по мобілізації до складу 51-ї окремої механізованої бригади. Брав безпосередню участь у зоні проведення антитерористичної операції.
ЧИТАТИ ЩЕ: «Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із серпня 2014 року Юрій не виходив на зв'язок з рідними. Відповідно до інформації штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, значився як зниклий безвісти в обліку військовослужбовців та цивільних осіб.
Останки тіла Юрія Лавренчука в листопаді 2015 року були захороненні на кладовищі села Парасковіївки Бахмутського району Донецької області.
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Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.Луцьк, - передає Конкурент.
Зустрічали тіло бійця волонтери, друзі, знайомі та родичі загиблого. У селі Старосілля Маневицького району відправили поминальну службу. По тому домовину з тілом Героя привезли на Театральний майдан в Луцьку, де розпочалася громадянська панахида.
Нагадаємо, Юрій Лавренчук під час 1-ї хвилі часткової мобілізації був призваний на військову службу по мобілізації до складу 51-ї окремої механізованої бригади. Брав безпосередню участь у зоні проведення антитерористичної операції.
ЧИТАТИ ЩЕ: «Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
Із серпня 2014 року Юрій не виходив на зв'язок з рідними. Відповідно до інформації штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, значився як зниклий безвісти в обліку військовослужбовців та цивільних осіб.
Останки тіла Юрія Лавренчука в листопаді 2015 року були захороненні на кладовищі села Парасковіївки Бахмутського району Донецької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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