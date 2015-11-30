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Відео, як у Луцьку прощалися із Героєм Юрієм Лавренчуком

Відео, як у Луцьку прощалися із Героєм Юрієм Лавренчуком
У Луцьку сьогодні, 18 вересня, попрощалися з військовослужбовцем Юрієм Лавренчуком, який загинув чотири роки тому в Іловайському котлі.

Про це йдеться в сюжеті Сфера-ТВ.Луцьк, - передає Конкурент.

Зустрічали тіло бійця волонтери, друзі, знайомі та родичі загиблого. У селі Старосілля Маневицького району відправили поминальну службу. По тому домовину з тілом Героя привезли на Театральний майдан в Луцьку, де розпочалася громадянська панахида.

Нагадаємо, Юрій Лавренчук під час 1-ї хвилі часткової мобілізації був призваний на військову службу по мобілізації до складу 51-ї окремої механізованої бригади. Брав безпосередню участь у зоні проведення антитерористичної операції.

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Із серпня 2014 року Юрій не виходив на зв'язок з рідними. Відповідно до інформації штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, значився як зниклий безвісти в обліку військовослужбовців та цивільних осіб.

Останки тіла Юрія Лавренчука в листопаді 2015 року були захороненні на кладовищі села Парасковіївки Бахмутського району Донецької області.



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Теги: похорон, АТО, Луцьк, Юрій Лавренчук
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