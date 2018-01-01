Михайлове чудо: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:15
Михайлове чудо - православне свято присвячене чуду, що вчинив архистратиг Михаїл в місті Хони, коли він врятував від руйнування місцевий храм.
Михайлове чудо прийнято святкувати 19 вересня, – пише УНІАН.
Саме в цей день згадують порятунок храму чудотворцем в Хонах. При цьому восени Михайлів день відзначають і 21 листопада, коли святкують Собор Архістратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безплотних.
Згідно Священному писанню, давним-давно, недалеко від античного міста Гієраполі існувало цілюще джерело, поруч з яким християнин Архип побудував храм на честь архангела Михаїла в знак подяки за зцілення його дочки водами джерела від сліпоти.
Однак, місцевим язичникам не сподобався храм, і вони хотіли знищити його, об'єднавши дві гірські річки і затопивши потоком води цю місцевість. Тоді Архип почав молиться Михайлу і архангел явився на землю. Він ударив мечем по горі, утворивши в ній ущелину і відвівши воду від храму. Місто, де відбулося це чудо, стало називатися Хони (розколина, отвір).
Прикмети на Михайлове чудо
Згідно з прикметами, цього дня наступають перші ранкові заморозки. Також прийнято вважати, що якщо верхівки беріз ще зелені, значить зима буде ранньою. Визначали, якою буде зима, і за листям осики: якщо воно падало на землю лицьовою стороною, то прогнозували холодну і затяжну зиму, а якщо зворотньою - зима буде теплою. Якщо в цей день тепла погода, значить осінь буде затяжною.
Що не можна робити в Михайлів день
Як і в інші православні свята, на Михайлове чудо, 19 вересня, не можна працювати, бо будеш покараний самим архангелом Михаїлом. В крайньому випадку, всі справи радять завершити до обіду. Також 19 вересня не варто сваритися з близькими. Вважається, що негативна енергія повернеться до того, хто лається, в багаторазовому розмірі. Не варто в цей день викидати їжу, її радять віддавати людям або тваринам.
Традиції святкування Михайлового чуда
В Михайлів день прийнято ходити один до одного в гості. Раніше в цей день збиралися на братчину - збори сільського або міського співтовариства, на яких вирішувалися внутрішні питання. Господині накривали столи пирогами з різноманітними начинками з нового врожаю. Також у цей день прийнято молитися чудотворцю Михайлу і ставити свічку за здравіє. Зазвичай у Михайла просять щастя, миру в сім'ї і здоров'я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Михайлове чудо прийнято святкувати 19 вересня, – пише УНІАН.
Саме в цей день згадують порятунок храму чудотворцем в Хонах. При цьому восени Михайлів день відзначають і 21 листопада, коли святкують Собор Архістратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безплотних.
Згідно Священному писанню, давним-давно, недалеко від античного міста Гієраполі існувало цілюще джерело, поруч з яким християнин Архип побудував храм на честь архангела Михаїла в знак подяки за зцілення його дочки водами джерела від сліпоти.
Однак, місцевим язичникам не сподобався храм, і вони хотіли знищити його, об'єднавши дві гірські річки і затопивши потоком води цю місцевість. Тоді Архип почав молиться Михайлу і архангел явився на землю. Він ударив мечем по горі, утворивши в ній ущелину і відвівши воду від храму. Місто, де відбулося це чудо, стало називатися Хони (розколина, отвір).
Прикмети на Михайлове чудо
Згідно з прикметами, цього дня наступають перші ранкові заморозки. Також прийнято вважати, що якщо верхівки беріз ще зелені, значить зима буде ранньою. Визначали, якою буде зима, і за листям осики: якщо воно падало на землю лицьовою стороною, то прогнозували холодну і затяжну зиму, а якщо зворотньою - зима буде теплою. Якщо в цей день тепла погода, значить осінь буде затяжною.
Що не можна робити в Михайлів день
Як і в інші православні свята, на Михайлове чудо, 19 вересня, не можна працювати, бо будеш покараний самим архангелом Михаїлом. В крайньому випадку, всі справи радять завершити до обіду. Також 19 вересня не варто сваритися з близькими. Вважається, що негативна енергія повернеться до того, хто лається, в багаторазовому розмірі. Не варто в цей день викидати їжу, її радять віддавати людям або тваринам.
Традиції святкування Михайлового чуда
В Михайлів день прийнято ходити один до одного в гості. Раніше в цей день збиралися на братчину - збори сільського або міського співтовариства, на яких вирішувалися внутрішні питання. Господині накривали столи пирогами з різноманітними начинками з нового врожаю. Також у цей день прийнято молитися чудотворцю Михайлу і ставити свічку за здравіє. Зазвичай у Михайла просять щастя, миру в сім'ї і здоров'я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Синоптики розповіли, чи буде жовтень теплим
Сьогодні, 09:22
Михайлове чудо: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:15
У Ковелі п'яний водій скоїв аварію. ФОТО
Сьогодні, 09:04
Курс валют у Луцьку на 19 вересня
Сьогодні, 09:00
Лучанин, який збив пішохода на переході, отримав «умовне»
Сьогодні, 08:49