Михайлове чудо: чого не можна робити у цей день





Михайлове чудо прийнято святкувати 19 вересня, – пише



Саме в цей день згадують порятунок храму чудотворцем в Хонах. При цьому восени Михайлів день відзначають і 21 листопада, коли святкують Собор Архістратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безплотних.



Згідно Священному писанню, давним-давно, недалеко від античного міста Гієраполі існувало цілюще джерело, поруч з яким християнин Архип побудував храм на честь архангела Михаїла в знак подяки за зцілення його дочки водами джерела від сліпоти.



Однак, місцевим язичникам не сподобався храм, і вони хотіли знищити його, об'єднавши дві гірські річки і затопивши потоком води цю місцевість. Тоді Архип почав молиться Михайлу і архангел явився на землю. Він ударив мечем по горі, утворивши в ній ущелину і відвівши воду від храму. Місто, де відбулося це чудо, стало називатися Хони (розколина, отвір).



Прикмети на Михайлове чудо



Згідно з прикметами, цього дня наступають перші ранкові заморозки. Також прийнято вважати, що якщо верхівки беріз ще зелені, значить зима буде ранньою. Визначали, якою буде зима, і за листям осики: якщо воно падало на землю лицьовою стороною, то прогнозували холодну і затяжну зиму, а якщо зворотньою - зима буде теплою. Якщо в цей день тепла погода, значить осінь буде затяжною.



Що не можна робити в Михайлів день



Як і в інші православні свята, на Михайлове чудо, 19 вересня, не можна працювати, бо будеш покараний самим архангелом Михаїлом. В крайньому випадку, всі справи радять завершити до обіду. Також 19 вересня не варто сваритися з близькими. Вважається, що негативна енергія повернеться до того, хто лається, в багаторазовому розмірі. Не варто в цей день викидати їжу, її радять віддавати людям або тваринам.



Традиції святкування Михайлового чуда



В Михайлів день прийнято ходити один до одного в гості. Раніше в цей день збиралися на братчину - збори сільського або міського співтовариства, на яких вирішувалися внутрішні питання. Господині накривали столи пирогами з різноманітними начинками з нового врожаю. Також у цей день прийнято молитися чудотворцю Михайлу і ставити свічку за здравіє. Зазвичай у Михайла просять щастя, миру в сім'ї і здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Михайлове чудо - православне свято присвячене чуду, що вчинив архистратиг Михаїл в місті Хони, коли він врятував від руйнування місцевий храм.Михайлове чудо прийнято святкувати 19 вересня, – пише УНІАН Саме в цей день згадують порятунок храму чудотворцем в Хонах. При цьому восени Михайлів день відзначають і 21 листопада, коли святкують Собор Архістратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безплотних.Згідно Священному писанню, давним-давно, недалеко від античного міста Гієраполі існувало цілюще джерело, поруч з яким християнин Архип побудував храм на честь архангела Михаїла в знак подяки за зцілення його дочки водами джерела від сліпоти.Однак, місцевим язичникам не сподобався храм, і вони хотіли знищити його, об'єднавши дві гірські річки і затопивши потоком води цю місцевість. Тоді Архип почав молиться Михайлу і архангел явився на землю. Він ударив мечем по горі, утворивши в ній ущелину і відвівши воду від храму. Місто, де відбулося це чудо, стало називатися Хони (розколина, отвір).Згідно з прикметами, цього дня наступають перші ранкові заморозки. Також прийнято вважати, що якщо верхівки беріз ще зелені, значить зима буде ранньою. Визначали, якою буде зима, і за листям осики: якщо воно падало на землю лицьовою стороною, то прогнозували холодну і затяжну зиму, а якщо зворотньою - зима буде теплою. Якщо в цей день тепла погода, значить осінь буде затяжною.Як і в інші православні свята, на Михайлове чудо, 19 вересня, не можна працювати, бо будеш покараний самим архангелом Михаїлом. В крайньому випадку, всі справи радять завершити до обіду. Також 19 вересня не варто сваритися з близькими. Вважається, що негативна енергія повернеться до того, хто лається, в багаторазовому розмірі. Не варто в цей день викидати їжу, її радять віддавати людям або тваринам.В Михайлів день прийнято ходити один до одного в гості. Раніше в цей день збиралися на братчину - збори сільського або міського співтовариства, на яких вирішувалися внутрішні питання. Господині накривали столи пирогами з різноманітними начинками з нового врожаю. Також у цей день прийнято молитися чудотворцю Михайлу і ставити свічку за здравіє. Зазвичай у Михайла просять щастя, миру в сім'ї і здоров'я.

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