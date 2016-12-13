Жінку, яка крала у луцьких школярок сережки, затримали. ФОТО





Про це



Нагадаємо, 17 вересня у школі №10 сталося перше викрадення. А 18 вересня вона обікрала ще двох школярок у тій же школі.



Як стало відомо, спіймали зловмисницю вранці 19 вересня у школі №21, куди вона прийшла на промисел.



Жінка у шкільному туалеті підійшла до школярки, яка там перебувала, і наполягала, аби вона зняла сережки. Заплакана дитина вибігла з туалету та поскаржилася вчительці на підозрілу жінку. Зловмисницю затримали, їй 30 років.



При собі жінка мала квитанції з ломбардів, куди, вочевидь, вона здавала крадені прикраси.



На місці працює слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій школі №21 затримали жінку, яка обманом змушувала дітей віддавати їй сережки.Про це Волинським Новинам повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.Нагадаємо, 17 вересня. А 18 вересняЯк стало відомо, спіймали зловмисницю вранці 19 вересня у школі №21, куди вона прийшла на промисел.Жінка у шкільному туалеті підійшла до школярки, яка там перебувала, і наполягала, аби вона зняла сережки. Заплакана дитина вибігла з туалету та поскаржилася вчительці на підозрілу жінку. Зловмисницю затримали, їй 30 років.При собі жінка мала квитанції з ломбардів, куди, вочевидь, вона здавала крадені прикраси.На місці працює слідчо-оперативна група.

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