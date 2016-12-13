Жінку, яка крала у луцьких школярок сережки, затримали. ФОТО
Сьогодні, 09:51
У луцькій школі №21 затримали жінку, яка обманом змушувала дітей віддавати їй сережки.
Про це Волинським Новинам повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
Нагадаємо, 17 вересня у школі №10 сталося перше викрадення. А 18 вересня вона обікрала ще двох школярок у тій же школі.
Як стало відомо, спіймали зловмисницю вранці 19 вересня у школі №21, куди вона прийшла на промисел.
Жінка у шкільному туалеті підійшла до школярки, яка там перебувала, і наполягала, аби вона зняла сережки. Заплакана дитина вибігла з туалету та поскаржилася вчительці на підозрілу жінку. Зловмисницю затримали, їй 30 років.
При собі жінка мала квитанції з ломбардів, куди, вочевидь, вона здавала крадені прикраси.
На місці працює слідчо-оперативна група.
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Про це Волинським Новинам повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
Нагадаємо, 17 вересня у школі №10 сталося перше викрадення. А 18 вересня вона обікрала ще двох школярок у тій же школі.
Як стало відомо, спіймали зловмисницю вранці 19 вересня у школі №21, куди вона прийшла на промисел.
Жінка у шкільному туалеті підійшла до школярки, яка там перебувала, і наполягала, аби вона зняла сережки. Заплакана дитина вибігла з туалету та поскаржилася вчительці на підозрілу жінку. Зловмисницю затримали, їй 30 років.
При собі жінка мала квитанції з ломбардів, куди, вочевидь, вона здавала крадені прикраси.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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