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Жінку, яка крала у луцьких школярок сережки, затримали. ФОТО

Жінку, яка крала у луцьких школярок сережки, затримали. ФОТО
У луцькій школі №21 затримали жінку, яка обманом змушувала дітей віддавати їй сережки.

Про це Волинським Новинам повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.

Нагадаємо, 17 вересня у школі №10 сталося перше викрадення. А 18 вересня вона обікрала ще двох школярок у тій же школі.

Як стало відомо, спіймали зловмисницю вранці 19 вересня у школі №21, куди вона прийшла на промисел.

Жінка у шкільному туалеті підійшла до школярки, яка там перебувала, і наполягала, аби вона зняла сережки. Заплакана дитина вибігла з туалету та поскаржилася вчительці на підозрілу жінку. Зловмисницю затримали, їй 30 років.

При собі жінка мала квитанції з ломбардів, куди, вочевидь, вона здавала крадені прикраси.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Жінку, яка крала у луцьких школярок сережки, затримали. ФОТО

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Теги: крадіжка, Луцьк, коштовності, школа
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