Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 11:11
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук показав результати свого "тихого полювання".
Світлини з повними відрами грибів ректор опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив освітянин, такий урожай йому вдалося зібрати у селі Журавичі, що в Ківерцівському районі.
"Особливості місцевого відпочинку!" - так підписав знімки Петро Савчук.
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Світлини з повними відрами грибів ректор опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив освітянин, такий урожай йому вдалося зібрати у селі Журавичі, що в Ківерцівському районі.
"Особливості місцевого відпочинку!" - так підписав знімки Петро Савчук.
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