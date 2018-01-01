Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО

Петро Савчук показав результати свого "тихого полювання".



Світлини з повними відрами грибів ректор опублікував на своїй сторінці у Facebook.



Як зазначив освітянин, такий урожай йому вдалося зібрати у селі Журавичі, що в Ківерцівському районі.



"Особливості місцевого відпочинку!" - так підписав знімки Петро Савчук.





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