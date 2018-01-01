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Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО

Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук показав результати свого "тихого полювання".

Світлини з повними відрами грибів ректор опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив освітянин, такий урожай йому вдалося зібрати у селі Журавичі, що в Ківерцівському районі.

"Особливості місцевого відпочинку!" - так підписав знімки Петро Савчук.

Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО
Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО
Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО
Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО
Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО
Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО
Ректор луцького політеху похвалився грибним «уловом». ФОТО

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Теги: гриби, урожай
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