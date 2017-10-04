У Нововолинську відкрили сервісний центр МВС
Сьогодні, 15:12
У Нововолинську 19 вересня офіційно презентували сервісний центр МВС нового зразка.
Колишнє МРЕВ перетворилося на інноваційний центр, де громадянам у приміщенні без перегородок надають послуги з реєстрації авто, видачі та заміни посвідчення водія, видачі довідок про несудимість, - інформує Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.
«Це вже другий сервісний центр МВС нового зразка на території Волинської області. Ми раді, що в результаті реформування маємо позитивні відгуки від населення. Якість і доступність послуг-пріоритети Стратегії розвитку системи МВС до 2020 року. Відповідно до цього ми не зупинятимемося на досягнутому та рухатимемося далі», - зазначив начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Олександр Малашко.
Сервісний центр МВС у Нововолинську запрацював офіційно ще 29 серпня. По сьогодні, 19 вересня, було надано 716 послуг з видачі посвідчень водія, реєстрації транспортних засобів та ін.
Центр обладнаний електронною чергою, сучасною інформаційною системою та планшетом для оцінки якості обслуговування. Працює банківська установа безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС, передбачений дитячий куточок для найменших відвідувачів та зона буккросингу. На території функціонує зарядна станція для електромобілів. На дворі для відвідувачів встановлені лави з сонячними батареями та виходами для підзарядки телефонів.
У Центрі передбачені усі необхідні умови отримання послуг для людей з обмеженими можливостями: кнопка виклику адміністратора, зручні заїзди, паркувальні місця та інші зручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Колишнє МРЕВ перетворилося на інноваційний центр, де громадянам у приміщенні без перегородок надають послуги з реєстрації авто, видачі та заміни посвідчення водія, видачі довідок про несудимість, - інформує Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області.
«Це вже другий сервісний центр МВС нового зразка на території Волинської області. Ми раді, що в результаті реформування маємо позитивні відгуки від населення. Якість і доступність послуг-пріоритети Стратегії розвитку системи МВС до 2020 року. Відповідно до цього ми не зупинятимемося на досягнутому та рухатимемося далі», - зазначив начальник Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області Олександр Малашко.
Сервісний центр МВС у Нововолинську запрацював офіційно ще 29 серпня. По сьогодні, 19 вересня, було надано 716 послуг з видачі посвідчень водія, реєстрації транспортних засобів та ін.
Центр обладнаний електронною чергою, сучасною інформаційною системою та планшетом для оцінки якості обслуговування. Працює банківська установа безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС, передбачений дитячий куточок для найменших відвідувачів та зона буккросингу. На території функціонує зарядна станція для електромобілів. На дворі для відвідувачів встановлені лави з сонячними батареями та виходами для підзарядки телефонів.
У Центрі передбачені усі необхідні умови отримання послуг для людей з обмеженими можливостями: кнопка виклику адміністратора, зручні заїзди, паркувальні місця та інші зручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Змагання на Волині «рекламують» на сайті федерації туризму Росії
Сьогодні, 15:30
У Нововолинську відкрили сервісний центр МВС
Сьогодні, 15:12
У Луцьку шукають свідків аварії на Набережній
Сьогодні, 15:01
У Нововолинську знову розтрощили квітковий магазин. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25